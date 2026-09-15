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SARONNO – Una nuova «grazia ricevuta» è stata annunciata dal Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di piazza Santuario. A raccontare la propria esperienza è una coppia che da oltre un anno desiderava avere un figlio e che, dopo essersi recata al Santuario e avere pregato chiedendo anche l’intercessione di san Carlo Acutis, ha scoperto l’inizio di una gravidanza. La nascita è prevista per il prossimo febbraio.

Secondo quanto riferito dal Santuario, la coppia era arrivata a Saronno lo scorso maggio, durante il triduo per il compleanno di Acutis, in giorni che coincidevano anche con il proprio anniversario di fidanzamento. «Abbiamo pregato molto affinché ci venisse data la forza di accettare il progetto di Dio per la nostra famiglia, qualsiasi esso fosse», hanno raccontato i due. Dopo avere saputo che diverse famiglie si rivolgevano a san Carlo Acutis chiedendone l’intercessione per avere un figlio, avevano deciso di fare altrettanto.

«Abbiamo scoperto che pochi giorni dopo la visita al Santuario una nuova vita è venuta tra noi e attendiamo di abbracciarla a febbraio prossimo», prosegue la testimonianza diffusa dal luogo di culto saronnese. Il Santuario ha dunque presentato il racconto come una nuova testimonianza di «grazia ricevuta», nell’ambito della devozione a san Carlo Acutis, del quale a Saronno è custodita una reliquia.

Nel prossimo ottobre sono inoltre previste speciali celebrazioni per i vent’anni dalla morte di Acutis. Al Santuario resta disponibile anche la “cassetta della posta di san Carlo Acutis”, dove è possibile lasciare intenzioni di preghiera personalmente oppure inviarle per posta al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, piazzale Santuario 1, o tramite email all’indirizzo [email protected].

15092026