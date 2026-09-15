SARONNO – Una celebrazione dedicata in modo particolare a chi sta attraversando una grave malattia, un lutto o una crisi personale, ma anche ai familiari e agli amici che condividono questi momenti difficili. È l’appuntamento in programma martedì 15 settembre al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dedicato alla Madonna della Consolazione.

Il programma inizierà alle 17,20 con il rosario delle Lacrime di Maria, durante il quale saranno contemplati i suoi sette Dolori. Alle 18 sarà celebrata la messa della Beata Vergine Maria Addolorata.

Un momento particolare è previsto al termine della celebrazione, quando sarà impartita una benedizione personale davanti all’affresco della Madonna, presentata dal Santuario come la “Madonna pallida ma piena di luce”.

L’iniziativa vuole offrire uno spazio di preghiera e consolazione soprattutto alle persone che stanno vivendo un periodo di profonda sofferenza e a chi è loro vicino. L’appuntamento si inserisce nel ricco calendario di settembre del Santuario, che proseguirà dal 19 al 27 settembre con la novena alla Madonna che scioglie i nodi e culminerà lunedì 28 settembre con la festa e il tradizionale “falò dei nodi”.

La celebrazione di martedì 15 settembre si terrà al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, in piazza Santuario 1 a Saronno.

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