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SARONNO – Viabilità modificata giovedì 17 settembre nella zona del Santuario per il grande evento musicale che porterà 22simba al parco dell’ex Seminario. In occasione di “Miria – Listening Experience Saronno”, il Comune ha disposto una serie di divieti di transito e di sosta che entreranno in vigore già dal primo pomeriggio e, in alcuni casi, proseguiranno sino alle 3 della notte.

L’appuntamento vedrà 22simba, nome d’arte di Andrea Meazza, presentare proprio a Saronno in anteprima “Miria”, il nuovo album in uscita il giorno successivo, venerdì 18 settembre. L’apertura del parco di via Varese 159 è prevista alle 18, mentre lo show inizierà alle 21; l’ingresso è gratuito con registrazione. Le prime modifiche alla circolazione scatteranno alle 14. In via Benedetto Croce, nel tratto compreso tra via Timavo e Passaggio Luinetti, e in via Luinetti saranno istituiti il divieto di transito e quello di sosta con rimozione forzata fino alle 3 del mattino successivo; saranno esclusi dai provvedimenti i mezzi dell’organizzazione.

Sempre dalle 14 e fino alle 24, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Varese, nel tratto compreso tra piazza Santuario e via Lainati, e in via Luinetti. Un’ulteriore modifica riguarderà via Varese nel tratto tra via Primo Maggio e via Volonterio: dalle 16 alle 23 sarà vietato il transito dei veicoli, con l’eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, compatibilmente con le eventuali esigenze di ordine pubblico.

I provvedimenti sono legati all’afflusso previsto per un appuntamento particolarmente atteso: per il parco dell’ex Seminario sarà infatti il primo grande evento musicale con un artista della scena nazionale. 22simba ha scelto la propria zona d’origine per l’anteprima del nuovo lavoro, prima dell’uscita dell’album e del successivo tour nei club italiani.

Le esigenze organizzative interesseranno il parco anche prima e dopo il concerto. Il Parco del Seminario resterà infatti chiuso al pubblico per tre giorni, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 settembre, per consentire le operazioni connesse all’allestimento, allo svolgimento dell’evento e al successivo ripristino dell’area.

(foto: precedente evento al parco dell’ex seminario)

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