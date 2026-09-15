Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione questa mattina nel pieno centro cittadino, dove è stato necessario l’intervento di carabinieri, polizia locale e personale sanitario per una pensionata che, dalla finestra della propria abitazione, stava lanciando alcuni oggetti verso la strada sottostante. L’allarme è scattato attorno alle 10 in corso Italia, a pochi passi da piazza Libertà. La donna, che si trovava nel proprio appartamento ai piani alti di un edificio residenziale, per motivi da chiarire ha iniziato a dare in escandescenze e a gettare dalla finestra diversi oggetti, fra i quali alcune bottigliette di plastica e un vaso di plastica vuoto.

L’accaduto ha inevitabilmente attirato la curiosità di molte delle persone presenti in quel momento nel centro di Saronno, ma ha suscitato anche una certa preoccupazione. Corso Italia è infatti una delle principali vie pedonali della città e a quell’ora erano numerosi i passanti. Fortunatamente nessuno degli oggetti lanciati dalla finestra ha colpito le persone che si trovavano sotto l’edificio e non si sono registrati feriti.

Per evitare rischi, carabinieri e agenti della polizia locale hanno immediatamente delimitato con il nastro bianco e rosso la porzione di strada interessata, impedendo ai pedoni di avvicinarsi e garantendo così le condizioni di sicurezza necessarie per l’intervento. I tutori dell’ordine sono quindi saliti nell’appartamento della pensionata e sono riusciti a riportare la situazione alla calma. Nel frattempo in corso Italia è arrivata anche un’ambulanza della Croce rossa. La donna è stata affidata al personale sanitario e successivamente accompagnata all’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.

L’intervento, particolarmente visibile proprio perché avvenuto nel cuore dell’isola pedonale, ha richiamato l’attenzione di numerosi cittadini che si sono fermati a distanza per capire cosa stesse accadendo. Nel giro di circa un’ora l’emergenza è comunque rientrata, le transenne sono state rimosse e la situazione in corso Italia è tornata alla normalità.

(foto: forze dell’ordine ed ambulanza sul posto)

15092026