Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Varese, nella zona periferica della città e nelle vicinanze del confine con Gerenzano. A scontrarsi sono state un’automobile e una motocicletta. L’incidente si è verificato attorno alle 15.10. Immediata la richiesta di intervento dei soccorsi: sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, insieme ai carabinieri della Compagnia di Saronno e alla polizia locale.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure a un giovane di 26 anni coinvolto nel sinistro. Dopo essere stato assistito sul posto, il ragazzo è stato trasferito con l’autolettiga all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non sono risultate comunque preoccupanti.

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. La dinamica dello scontro tra l’auto e la motocicletta resta dunque al vaglio degli agenti e dei carabinieri intervenuti in via Varese.

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(foto archivio)

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