Politica

MILANO – “Sto subendo la gogna social da Pro Vita e Famiglia per le mie posizioni su social freezing e fine vita, ma ritengo, in coscienza, di non aver contraddetto il loro Manifesto per la Vita”. Lo afferma Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, contestata dall’associazione “pro-life” che la accusa di aver “tradito” il Manifesto firmato alla vigilia delle elezioni europee: “Rivendico le mie prese di posizione più recenti, ma non mi rimangio quella firma – sostiene Tovaglieri – e sono pronta a confrontarmi con Pro Vita e Famiglia, se vorranno dialogare anziché usarmi come bersaglio di critiche dogmatiche e unilaterali”.

Tra le critiche social spunta anche quella di Emanuele Fiore, esponente di Fratelli d’Italia che è sui banchi dell’assemblea civica di Busto Arsizio come Tovaglieri: “Di certo non accetto lezioni di coerenza da chi è entrato in consiglio comunale come portavoce del comitato “No Inceneritore” e poi è saltato in maggioranza con il partito del sindaco, colui che più di tutti ha lavorato per sventare la chiusura dell’impianto”, la replica dell’europarlamentare leghista.

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