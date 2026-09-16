Cronaca

SARONNO – Si allarga l’inchiesta sulla tragedia costata la vita ad Alessio Colletti, il 15enne saronnese morto lo scorso 16 luglio dopo essere stato colpito da una scarica elettrica al luna park di Spotorno. La procura di Savona ha infatti iscritto nel registro degli indagati una quarta persona, mentre proseguono gli accertamenti tecnici per ricostruire con esattezza l’origine della dispersione elettrica. L’ultimo avviso di garanzia riguarda il titolare della giostra a catene collocata accanto al “Calciometro”, l’attrazione alla quale Alessio stava giocando quando avvenne la tragedia. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che le due giostre fossero collegate alla stessa fonte di alimentazione.

Salgono così a quattro gli indagati: oltre ai titolari delle due attrazioni, figurano il tecnico che aveva effettuato la verifica annuale dell’impianto e l’ingegnere incaricato del collaudo nel mese di giugno. Intanto sono stati rimossi i sigilli al resto del luna park, dopo il completamento degli accertamenti. Restano invece sotto sequestro il Calciometro e la giostra a catene adiacente, sulle quali continuano a concentrarsi le verifiche dei periti.

L’obiettivo dell’inchiesta, coordinata dalla procura savonese sulla base degli accertamenti svolti da carabinieri e polizia locale, è stabilire da dove provenisse la corrente elettrica che investì Alessio e chiarire perché il dispositivo salvavita dell’attrazione non sia entrato in funzione.

La sera del 16 luglio sulla zona si era abbattuto un forte temporale. Dopo il miglioramento delle condizioni meteorologiche il luna park si era nuovamente popolato e Alessio, appassionato di calcio, aveva deciso di cimentarsi al Calciometro, gioco che misura la potenza del tiro. Proprio in quel momento era stato raggiunto dalla scarica elettrica. Soccorso in condizioni gravissime e trasportato all’ospedale di Savona, il quindicenne non era sopravvissuto.

(foto: Alessio Colletti)

16092026