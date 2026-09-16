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SARONNO – Obiettivo centrato per le ragazze della Osa Saronno Libertas, protagoniste nello scorso fine settimana a Modena della Finale Oro dei Campionati italiani di società Under 23 femminili di atletica leggera. La formazione saronnese ha concluso la competizione all’11′ posto nazionale, confrontandosi con alcune delle più importanti società italiane della categoria.

Una sfida di livello particolarmente elevato, con le migliori 12 formazioni ammesse alla Finale Oro. Fra le avversarie dell’Osa c’erano Bracco Atletica, Atletica Vicentina, Studentesca Milardi Rieti, Arcs Cus Perugia, Atletica Brescia 1950, Atletica Libertas Unicusano Livorno, Acsi Futuratletica, Battaglio Cus Torino, Atletica Firenze Marathon, Cus Parma e i padroni di casa della Fratellanza 1874 Modena. La vittoria finale è andata alla Bracco Atletica, davanti ad Atletica Vicentina e Studentesca Milardi Rieti.

In questo contesto assume particolare valore l’undicesima posizione della società saronnese, unica fra le dodici finaliste a non rappresentare un capoluogo di provincia. Un risultato che l’Osa considera pienamente in linea con gli obiettivi fissati alla vigilia e che conferma la competitività del proprio settore giovanile su un palcoscenico nazionale.

Il piazzamento lascia anche qualche margine di miglioramento, ma il bilancio della trasferta modenese resta decisamente positivo per la società, che ha voluto ringraziare tutte le atlete scese in pista e lo staff tecnico per il lavoro svolto.

La Finale Oro di Modena rappresenta di fatto anche la conclusione della stagione agonistica estiva dell’Osa Saronno. Dopo un periodo di riposo, per le giovani atlete saronnesi inizierà quindi la preparazione in vista della prossima stagione indoor.

(foto: Osa Saronno a Modena)

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