Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Ancora derby: domenica scorsa per la prima di campionato d’Eccellenza, oggi per la seconda giornata del girone di Coppa Italia, allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, inizio alle 20.30, tornano ad affrontarsi Caronnese ed Fbc Saronno. Con i saronnesi in cerca di riscatto dopo la batosta subita solo quattro giorni fa, 4-0 per la Caronnese.

Ma restiamo a questo appuntamento di Coppa Italia: nella prima giornata la Caronnese ha riposato mentre il Fbc Saronno ha perso 1-0 contro la Rhodense (che oggi riposa); arbitro Cristian Favaro di Seregno, assistenti Lorenzo Desiderato di Legnano e Francesco Pio Foltran di Seregno. Classifica: Rhodense 3 punti, Caronnese e Fbc Saronno 0, solo la prima passa il turno.

In campo, nel girone 12, anche altre due squadre locali: a Cerro Maggiore si gioca infatti alle 20 Aurora Cantalupo-Ardor Lazzate, con arbitro Alessandro Campisi di Milano, assistenti Lorenzo De Micheli di Gallarate e Leonardo Ryo Bogni di Gallarate.

In Coppa Lombardia c’è Cistellum-Tradate alle 20 sul campo di Cislago, alle 20 anche Lomazzo-Montesolaro.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione)

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