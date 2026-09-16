Calcio

CERRO MAGGIORE – Nove gol, continui ribaltamenti di fronte e una serata amara per l’Ardor Lazzate. Nella gara di Coppa Italia di Eccellenza giocata mercoledì sera al centro sportivo comunale di via Don Gnocchi a Cerro Maggiore, l’Aurora Cantalupo si è imposta 5-4 al termine di una sfida nella quale i lazzatesi sono stati avanti prima 2-0 e successivamente 4-3.

L’avvio è decisamente favorevole all’Ardor. Al 12′ Gioele Cazzaniga sblocca il risultato e al 20′ Luca Carbone firma il raddoppio. Sembra una serata in discesa per la formazione di Lazzate, ma negli ultimi minuti della prima frazione cambia completamente lo scenario.

Al 38′ Valentin Franco accorcia le distanze per l’Aurora Cantalupo, al 41′ Lucas Mazieres realizza il 2-2 e appena due minuti più tardi, al 43′, Thiago Ezequiel Cagna completa la rimonta dei padroni di casa, che vanno all’intervallo avanti 3-2.

Le emozioni proseguono nella ripresa. Al 17′ Simone Eberini riporta l’Ardor sul 3-3 e tre minuti più tardi Cazzaniga, con la propria doppietta personale, firma il nuovo sorpasso lazzatese: 3-4.

Ma la partita cambia ancora. Al 25′ Franco realizza il 4-4 e al 35′ è ancora l’attaccante dell’Aurora a trovare la rete, completando la propria tripletta personale e fissando il risultato sul definitivo 5-4.

Per l’Ardor resta dunque il rammarico di una partita nella quale la squadra è riuscita a segnare quattro volte in trasferta e si è trovata in vantaggio in due differenti momenti, senza però riuscire a conservare il risultato.

Aurora Cantalupo-Ardor Lazzate 5-4

Aurora Cantalupo: Turcas Ricardo Ioan, Esposito Matteo, Furione Lautaro Pascual, Troncoso Felipe, Guedak Thiago Daniel, Mazieres Lucas, Baro Perez Jamal Vittorio, Franco Valentin, Roncarolo Valentino, Pitronaci Lucas Alan, Cagna Thiago Ezequiel, Caccia Tommaso, Elia Stefano, Sahnoune Yassine, Selmo Federico, Macaluso Mattia, Tibaldo Thomas, De Bernardi Tobia, Candia Fernando Gabrie.

Ardor Lazzate: Biffi Riccardo Antoni, Mauri Alessandro, Annoni Simone, Vavassori Gabriele, Bertolini Leonardo, De Milato Filippo, Galimberti Tommaso, Ortelli Mattia, Carbone Luca, Valerin Luca, Cazzaniga Gioele, Righetto Daniele, Eberini Simone, Gatelli Luca, Soldi Gabriele, Spitaleri Davide, Buzzetti Matteo, Di Giuliomaria Elia, Panatti Angelo, Torraca Giuseppe. All. Mavillo Gheller.

Marcatori: pt 12′ Cazzaniga (L), 20′ Carbone (L), 38′ Franco (C), 41′ Mazieres (C), 43′ Cagna (C); st 17′ Eberini (L), 20′ Cazzaniga (L), 25′ Franco (C), 35′ Franco (C).

(foto archivio)

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