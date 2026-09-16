Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Sei gol, tante occasioni e un finale sotto il diluvio nel derby serale fra Fbc Saronno e Caronnese, valido per la Coppa Italia di Eccellenza. A pochi giorni dal pesante 4-0 incassato in campionato, i saronnesi si prendono la rivincita imponendosi 4-2 e restano pienamente in corsa per il passaggio del turno.

Formalmente in casa il Saronno, ma partita disputata a Caronno Pertusella per l’indisponibilità del campo saronnese, attualmente interessato dai lavori di rifacimento.

Il Saronno, per l’occasione in nerazzurro, parte con il piede giusto e al 19′ trova il vantaggio: Ientile mette in mezzo dalla destra e Giudici svetta insaccando l’1-0. I biancocelesti insistono. Al 33′ Lofoco manda di poco fuori di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poco dopo ci prova ancora Giudici, mentre al 36′ Colombo è decisivo due volte nella stessa azione sulle conclusioni ravvicinate di Lofoco. Prima dell’intervallo arriva anche la risposta della Caronnese: al 45′ Palma impegna Zadek, bravo a salvare la propria porta.

Nella ripresa il Saronno accelera immediatamente. Al 3′ Ientile firma il 2-0 con una conclusione dalla distanza e appena cinque minuti più tardi arriva anche il tris: Candido, su calcio di punizione, trova l’incrocio dei pali per il 3-0.

La partita, però, non è finita. La Caronnese reagisce e al 25′ Pliscovaz accorcia le distanze con un rasoterra a fil di palo. Dieci minuti più tardi gli ospiti riaprono completamente il derby: Furlan subisce fallo in area e si incarica del rigore, trasformandolo per il 3-2.

Nel finale, con la pioggia sempre più intensa, la Caronnese cerca il pareggio ma è il Saronno a chiudere definitivamente i conti al 45′. Serra colpisce due volte il palo nella stessa azione e sulla ribattuta arriva Malvestio, ex della sfida, che da distanza ravvicinata realizza il definitivo 4-2.

Nel recupero il Saronno resta anche in dieci per l’espulsione di Ruschena, ma il risultato non cambia. Una vittoria che consente alla squadra di Danilo Tricarico di riscattare immediatamente la pesante sconfitta nel derby di campionato e di salire a quota 3 nel girone 16, raggiungendo la Rhodense. Caronnese ancora ferma a zero. Il prossimo appuntamento del raggruppamento è Caronnese-Rhodense, in programma mercoledì 30 settembre alle 20.

Fbc Saronno-Caronnese 4-2

FBC SARONNO (4-1-3-2): Zadek; Ientile, Lofoco, Mazzola, Ruschena; Lazzaro (31′ st Rusyn); Malvestio, Candido (22′ st Scaglione), Schenetti (19′ st Brambilla); Giudici (19′ st Serra), Cocuzza (39′ st Tarabbia). A disposizione: De Toni, Piroso, Stucchi, Vallotto. All. Tricarico.

CARONNESE (4-3-3): Colombo N.; Bobbo, Confalonieri, Robbiati, Zeroli (26′ st El Hilali); Pisan (16′ st La Ruffa), Furlan, Palma (10′ st Cocuz); Minuzzi (37′ st Cappi), Pliscovaz, Boccuzzi (17′ st Caluschi). A disposizione: Paloschi, Corno, Fogal, Colombo D. All. Tomasoni.

Arbitro: Favaro di Seregno (Desiderato di Legnano e Foltran di Seregno).

Marcatori: 19′ pt Giudici (S); 3′ st Ientile (S), 8′ st Candido (S), 25′ st Pliscovaz (C), 35′ st Furlan (C) su rigore, 45′ st Malvestio (S).

(foto Andrea Elli: una fase di gioco)

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