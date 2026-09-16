Calcio

SARONNO – «Oggi è una buona occasione di riscatto». Poche parole, ma molto chiare, quelle di Danilo Tricarico alla vigilia del nuovo derby tra Fbc Saronno e Caronnese, in programma questa sera alle 20.30 per la seconda giornata del girone 14 di Coppa Italia di Eccellenza.

Una partita che arriva appena tre giorni dopo il pesante 4-0 subito domenica in campionato proprio sul campo della Caronnese. Una prestazione che lo stesso tecnico biancoceleste, nell’immediato dopopartita, aveva definito senza mezzi termini «una figuraccia», chiedendo alla squadra una reazione sul piano dell’orgoglio e della determinazione.

E l’occasione arriva immediatamente. «Oggi è una buona occasione di riscatto», ribadisce Tricarico alla vigilia della sfida. Il tecnico potrà contare su quasi tutto l’organico: «Tutti presenti tranne Vassallo, Sardo e Cabezas».

Sulla carta sarà il Fbc Saronno a giocare in casa, ma il derby si disputerà ancora una volta allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, sul terreno sintetico. Il campo dello stadio di Saronno è infatti in fase di sistemazione dopo avere risentito del caldo estivo.

La situazione nel girone rende inoltre la partita particolarmente importante. Nella prima giornata il Saronno è stato sconfitto 1-0 dalla Rhodense, mentre la Caronnese ha osservato il turno di riposo. Questa sera riposerà invece la formazione rhodense: la classifica vede dunque Rhodense a 3 punti, Caronnese e Fbc Saronno a 0, con soltanto la prima classificata qualificata al turno successivo.

Il precedente di domenica è ancora freschissimo. La Caronnese di Andrea Tomasoni si è imposta 4-0 con la tripletta di Youns El Hilali e la rete di Fogal: tre gol erano già arrivati nel finale del primo tempo, prima del definitivo poker a inizio ripresa.

Per Tricarico e i suoi, dunque, il secondo derby nel giro di pochi giorni rappresenta soprattutto l’opportunità per cancellare immediatamente quella brutta giornata: questa volta non ci sono punti di campionato in palio, ma una fetta importante della qualificazione in Coppa Italia.

A dirigere Fbc Saronno-Caronnese sarà Cristian Favaro di Seregno, assistito da Lorenzo Desiderato di Legnano e Francesco Pio Foltran di Seregno. Fischio d’inizio alle 20.30.

Classifica girone Coppa Italia: Rhodense 3 punti, Caronnese e Fbc Saronno 0. Si giocano gare di sola andata, soltanto la prima passa il turno. Precedenti risultati: Rhodense-Fbc Saronno 1-0.

(foto Andrea Elli: mister Danilo Tricarico)

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