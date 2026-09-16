Calcio Serie D, la Varesina cade a Correggio: non basta il momentaneo pareggio di Maspero
16 Settembre 2026
CORREGGIO – Prima sconfitta stagionale per la Varesina, battuta 2-1 dalla Correggese nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata del girone D di Serie D. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Sant’Angelo, le Fenici tornano dunque dalla trasferta emiliana senza punti.
La Correggese passa in vantaggio al 26′ del primo tempo con Siligardi. La Varesina reagisce e riesce a rimettere in equilibrio l’incontro prima dell’intervallo: al 43′ è Maspero a trovare la rete dell’1-1.
La parità dura però soltanto pochi minuti dopo il rientro dagli spogliatoi. Al 6′ della ripresa Martina segna il gol del nuovo vantaggio della Correggese, che questa volta riesce a conservarlo sino al termine. Finisce così 2-1 per i padroni di casa, con la Varesina costretta ad incassare il primo ko del proprio campionato.
Serie D, girone D: risultati e marcatori
Casatese Merate-Sant’Angelo 1-2
Reti: pt 9′ Citterio (C), 25′ Premoli (S); st 16′ Toldo (S).
Castellanzese-Oltrepò 0-1
Rete: pt 39′ Randisi.
Pistoiese-Arconatese 5-0
Reti: pt 30′ Campagna, 39′ Rossi; st 5′ Motti, 19′ Rossi, 45′ rig. Russo.
Pro Patria-Crema 2-0
Reti: pt 27′ Nanni, 44′ Mapelli.
Tropical Coriano-Lentigione 1-2
Reti: pt 30′ Antezza (T); st 23′ rig. Nappo (L), 41′ Giorgi (L).
Correggese-Varesina 2-1
Reti: pt 26′ Siligardi (C), 43′ Maspero (V); st 6′ Martina (C).
Cittadella Modena-Varese 0-0
Pavia-Solbiatese 0-0
Pro Sesto-Pontedera 3-0
Reti: pt 12′ Costantino, 23′ Costantino; st 16′ Costantino.
(foto Varesina)
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