Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Nemmeno il tempo di archiviare la seconda giornata ed è già ora di tornare in campo. Oggi mercoledì 16 settembre alle 15.30 la Varesina sarà impegnata allo stadio Borelli di Correggio contro la Correggese, nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata del girone D di serie D.

Per le Fenici sarà la seconda trasferta consecutiva, dopo quella di domenica sul campo del Sant’Angelo, terminata 1-1. La squadra rossoblù era passata in vantaggio grazie a Malik Opoola, al termine di una bella azione avviata da Busto, prima di essere raggiunta da uno sfortunato autogol.

La Varesina si presenta dunque all’appuntamento di Correggio ancora imbattuta in campionato e con quattro punti conquistati nelle prime due giornate. Il debutto aveva regalato una partita ricca di emozioni all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore, con il successo per 3-2 sul Cittadella Vis Modena: grande protagonista Stefano Banfi, autore di una doppietta, mentre la terza rete era arrivata su rigore con Alessandro Maspero.

Dopo i tre punti dell’esordio e il pareggio esterno di Sant’Angelo, arriva dunque un altro banco di prova lontano da casa. Anche la Correggese è imbattuta: gli emiliani hanno iniziato il campionato con due pareggi per 1-1, prima in casa proprio contro il Sant’Angelo e quindi domenica sul campo dell’Arconatese.

Si prospetta quindi una sfida interessante fra due formazioni che nelle prime due giornate non hanno ancora conosciuto la sconfitta: la Varesina proverà a dare continuità al buon avvio e a tornare da Correggio con altri punti, prima di riabbracciare il proprio pubblico.

Il calendario, infatti, non concede soste. Dopo l’impegno infrasettimanale, domenica 20 settembre le Fenici torneranno a Venegono Superiore per affrontare la Pistoiese, in un’altra sfida impegnativa di questo avvio di stagione.

Correggese-Varesina, terza giornata del campionato di serie D girone D, si giocherà dunque mercoledì 16 settembre alle 15.30 allo stadio Borelli di Correggio.

(foto Varesina)

16092026