Saronnese

CISLAGO – Un intervento per restituire decoro a uno degli spazi significativi del paese. Il Comune di Cislago ha recentemente completato i lavori di ripristino e riqualificazione del muro e della cancellata del Parco Castelbarco.

Le strutture erano da tempo segnate da scritte e altre deturpazioni che ne avevano compromesso l’aspetto. L’intervento ha consentito di eliminare i segni lasciati nel tempo e di riportare muro e cancellata a condizioni più decorose, contribuendo contemporaneamente alla valorizzazione dell’area verde.

L’operazione rientra nell’attività di cura e tutela del patrimonio pubblico cittadino, con particolare attenzione a un luogo conosciuto e frequentato dai cislaghesi.

Dal Comune arriva ora anche un invito al rispetto degli spazi comuni, con l’auspicio che quanto appena sistemato possa essere preservato: «Ci auguriamo che il risultato di questo intervento possa essere mantenuto nel tempo, con il rispetto e l’attenzione che meritano i luoghi e i beni della nostra comunità». Un richiamo, dunque, anche alla collaborazione dei cittadini per evitare nuove scritte e vandalismi e mantenere nelle attuali condizioni il Parco Castelbarco e le sue strutture.

16092026