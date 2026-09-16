SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 15 settembre, ci sono le modifiche alla viabilità in vista del concerto di 22simba al Parco, l’intervento in corso Italia per una pensionata e la storia di una coppia che ha annunciato al Santuario di Saronno l’attesa di un figlio. Tra gli articoli più letti anche quello dedicato al murales della nuova Rodari, bruciato e poi recuperato.

In vista del concerto di 22simba al Parco di Saronno sono state predisposte diverse modifiche alla viabilità, con strade chiuse e divieti per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. Le disposizioni riguardano la circolazione nella zona interessata dalla manifestazione.

Momenti di apprensione anche in corso Italia, dove una pensionata ha lanciato alcuni oggetti dalla finestra. La strada è stata transennata e la donna è stata accompagnata in ospedale.

Ha suscitato emozione anche la storia legata al Santuario di Saronno, dove una coppia ha annunciato una nuova grazia ricevuta e l’attesa di un figlio.

Completa la classifica la storia del murales della nuova Rodari, danneggiato da un incendio ma successivamente recuperato. La vicenda ha suscitato commozione anche nella sindaca, che ha ricordato il significato dell’opera.