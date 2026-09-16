Cronaca

SARONNO – Tre incidenti nel corso della giornata di ieri tra Saronno e Caronno Pertusella, con altrettante persone soccorse e trasportate in ospedale. Fortunatamente, sulla base delle prime informazioni, nessuno dei feriti avrebbe riportato conseguenze particolarmente gravi.

Il primo intervento è avvenuto alle 13.10 in via Varese a Saronno, dove si sono scontrate un’automobile e una motocicletta. Ad avere bisogno delle cure del personale sanitario è stato un ragazzo di 18 anni. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa e un’auto infermieristica, oltre ai carabinieri per gli accertamenti e i rilievi. Il giovane è stato successivamente trasportato all’ospedale di Saronno in condizioni non preoccupanti.

Nel pomeriggio, alle 17.10, i soccorsi sono stati invece chiamati in via Meucci a Caronno Pertusella. Un uomo di 36 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla bicicletta. È stato assistito dall’equipaggio di un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e quindi accompagnato all’ospedale cittadino: ha riportato contusioni giudicate comunque lievi.

Poco più di mezz’ora dopo, alle 17.45, nuovo intervento a Saronno e ancora in via Varese. In questo caso si è trattato dell’investimento di una ciclista di 33 anni. Per prestarle assistenza è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per le lesioni e le contusioni riportate nell’incidente.

(foto archivio)

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