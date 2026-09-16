Cronaca

LOMAZZO – Un sospetto tentativo di “furto dell’abbraccio” è stato segnalato nello scorso fine settimana al cimitero di Lomazzo. A raccontare l’accaduto sono i familiari di un’anziana del paese, che hanno voluto rendere pubblico l’episodio per mettere in guardia gli altri cittadini. Secondo la ricostruzione, mentre si trovava al camposanto la donna sarebbe stata avvicinata da una giovane che parlava italiano con accento straniero. Dopo avere scambiato alcune parole, la sconosciuta avrebbe finto di volerla accompagnare a visitare la tomba di alcuni parenti.

Al momento dei saluti la ragazza avrebbe quindi cercato di avvicinarsi all’anziana con il pretesto di darle un bacio. La residente, insospettita, si è però subito allontanata, impedendole di arrivare a stretto contatto.

All’uscita dal cimitero, la giovane sarebbe poi salita sui sedili posteriori di un’auto nera, che si è rapidamente allontanata.

I familiari dell’anziana non hanno voluto fornire ulteriori particolari sull’episodio, ma hanno deciso di diffondere la segnalazione con l’obiettivo di invitare soprattutto le persone più anziane a prestare attenzione a possibili situazioni analoghe.

(foto archivio: il cimitero di Lomazzo)

16092026