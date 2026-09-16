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SARONNO – Mercoledì 16 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, sarà una giornata parzialmente soleggiata, ma con una presenza più consistente di nubi soprattutto nelle prime ore. È previsto circa 1 millimetro di pioggia. Le temperature raggiungeranno una massima di 27°C, mentre la minima sarà di 18°C. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e da Sud-Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare, anticipando un peggioramento più evidente verso sera. Le precipitazioni resteranno inizialmente limitate, ma le condizioni atmosferiche diventeranno più instabili con il passare delle ore. Per chi si sposterà o svolgerà attività all’aperto, sarà quindi soprattutto la seconda parte della giornata a richiedere maggiore attenzione alle condizioni del cielo.

In Lombardia le infiltrazioni umide favoriranno un aumento delle nubi già dal mattino. Sulle basse pianure occidentali sono attese schiarite alternate ad annuvolamenti, mentre su quelle orientali la copertura aumenterà dalla sera. Nuvolosità in progressivo aumento anche su pedemontane, alte pianure e Prealpi orientali, dove sono previste deboli piogge serali. Sulle Prealpi occidentali il cielo sarà più coperto, con deboli precipitazioni in serata. Peggioramento più marcato sui rilievi: sulle Orobie le piogge arriveranno dal pomeriggio e potranno intensificarsi in serata, anche con temporali, mentre sulle Alpi Retiche sono attesi piogge e rovesci, localmente temporaleschi, dalla sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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