Comasco

ROVELLASCA – Sono in corso le ricerche di Serhii Tanashchuk, cittadino di origine ucraina e residente a Rovellasca del quale non si hanno più notizie ormai da diversi giorni. In queste ore anche il sindaco Sergio Zauli ha condiviso sui social l’appello lanciato dai familiari, che chiedono l’aiuto di tutti per riuscire a rintracciarlo. Secondo quanto riferito dalla famiglia, Serhii si era trasferito da poco in Italia e viveva a Rovellasca a casa della madre. La mattina del 5 settembre, attorno alle 6.24, è uscito dall’abitazione per dirigersi verso la stazione ferroviaria. Poco dopo il telefono cellulare sarebbe risultato spento e da allora i familiari non sarebbero più riusciti a mettersi in contatto con lui.

Nell’appello viene spiegato che l’uomo stava attraversando un periodo difficile, anche per la lontananza dalla famiglia e per la situazione legata alla guerra in Ucraina, dove si trovano i suoi due figli minorenni. La madre e gli altri familiari, molto preoccupati per il prolungarsi dell’assenza, hanno quindi chiesto la collaborazione della cittadinanza. Intanto questo pomeriggio a Rovellasca non è passata inosservata la presenza nel cielo dell’elicottero dei vigili del fuoco, a quanto pare impegnato nelle operazioni di ricerca. Sul territorio sono mobilitati anche vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori, con controlli che si stanno concentrando in particolare nelle aree boschive e di campagna della zona.

Il rilancio dell’appello da parte del sindaco Zauli punta ora ad ampliare ulteriormente la diffusione della segnalazione. Le ricerche proseguono con l’obiettivo di trovare elementi utili a ricostruire gli spostamenti di Serhii dopo l’uscita da casa e, soprattutto, di riuscire a rintracciarlo.

16092026