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SARONNO – «Provinciali fuori ora. Per la mia zona, per la mia gente, per tutti voi». Con queste parole 22simba ha annunciato sui social l’uscita del nuovo progetto e soprattutto l’appuntamento speciale che lo riporterà nella sua Saronno.

Il rapper ha pubblicato su Instagram il manifesto della “Listening Experience Saronno”, evento durante il quale sarà presentato in anteprima nella sua città “Miria”, il nuovo album. Un ritorno a casa al quale l’artista attribuisce evidentemente un significato particolare: «Miria in anteprima a casa nostra, Saronno. In nome di Miria», ha scritto rivolgendosi ai propri follower.

L’appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre al Parco dell’ex Seminario di via Varese 159, dove è atteso un pubblico numeroso per una serata che vuole essere qualcosa di più di un normale concerto, proponendosi come una vera e propria esperienza di ascolto legata al nuovo lavoro di 22simba.

La scelta di Saronno sottolinea il rapporto del cantante con il proprio territorio, richiamato esplicitamente anche nel messaggio pubblicato su Instagram. Un legame che diventa parte integrante della presentazione del nuovo album e che porterà l’anteprima proprio davanti al pubblico di casa.

La serata inizierà già nel tardo pomeriggio: apertura delle porte alle 18, mentre l’inizio dello show è previsto alle 21. L’ingresso sarà gratuito; nel messaggio social l’artista rimanda inoltre al link presente nella propria biografia per la registrazione.

L’appuntamento: giovedì 17 settembre, Parco ex Seminario, via Varese 159 a Saronno. Apertura porte ore 18, inizio show ore 21, ingresso gratuito previa registrazione.

16092026