Solaro

SOLARO – Torna al centro dell’attenzione il problema degli odori molesti segnalati da tempo in diverse zone di Solaro. A rilanciare la questione è Daniele Cruccu, attivista politico locale, che nelle scorse ore ha effettuato un sopralluogo insieme ad alcuni cittadini in un’area dalla quale, sulla base delle segnalazioni raccolte, si ipotizza possano provenire gli odori. Un’origine che, al momento, resta comunque da accertare. Cruccu ha raccontato l’iniziativa attraverso un intervento sui social, sottolineando soprattutto la partecipazione dei residenti e lamentando invece l’assenza, durante il sopralluogo, di rappresentanti delle amministrazioni comunali di Solaro e Ceriano Laghetto e delle opposizioni.

«Non siamo usciti per fare politica. Siamo usciti per cercare di capire, documentare e pretendere risposte», afferma Cruccu, ricordando come il problema riguardi direttamente le famiglie che vivono nelle zone interessate e che da tempo chiedono chiarimenti sulla natura e sulla provenienza degli odori.

L’attivista annuncia adesso l’intenzione di rivolgersi formalmente anche al Comune di Ceriano Laghetto, chiedendo che la situazione venga affrontata dagli enti competenti e che siano compiuti gli accertamenti necessari per individuare con certezza l’eventuale fonte del fenomeno.

Cruccu si è inoltre detto disponibile a proseguire l’attività insieme ai cittadini, attraverso ulteriori sopralluoghi, la raccolta delle segnalazioni e della documentazione e, se ritenuto necessario, con eventuali esposti alle autorità competenti. «Sulla salute e sulla qualità della vita delle persone non dovrebbero esistere colori politici, maggioranza o opposizione – sostiene – Quando i cittadini chiamano, qualcuno dovrebbe esserci».

Il tema degli odori è dunque destinato a rimanere sotto osservazione. Cruccu ribadisce che, al di là delle appartenenze politiche, l’obiettivo deve essere arrivare a stabilirne l’origine e individuare gli eventuali interventi necessari: «Il problema non è di destra o di sinistra. Il problema è che gli odori ci sono. E vanno risolti».

16092026