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TRADATE – Il decanato di Tradate sarà una delle tappe della visita pastorale dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, per l’anno 2026/2027. Gli appuntamenti sul territorio tradatese si svolgeranno dal 28 maggio al 20 giugno 2027 e chiuderanno il nuovo ciclo di visite programmato dall’Arcivescovo. Delpini ha definito il calendario dopo la proroga di un anno del suo servizio alla guida dell’Arcidiocesi di Milano decisa da papa Leone XIV. La visita pastorale prevede la presenza dell’Arcivescovo nelle diverse parrocchie del decanato, con la celebrazione dell’eucarestia e momenti di incontro con sacerdoti, consigli pastorali, giovani, operatori pastorali e associazioni.

Quella di Tradate sarà una delle tre tappe previste in provincia di Varese. La prima interesserà Busto Arsizio dal 22 ottobre al 13 dicembre 2026; nella primavera successiva sarà la volta di Somma Lombardo, dal 20 aprile al 29 maggio 2027, mentre dal 28 maggio al 20 giugno toccherà appunto al decanato tradatese.

Con il programma 2026/2027 Delpini arriverà ad avere visitato 50 dei 63 decanati dell’Arcidiocesi, quasi l’80% del totale. Finora ne sono stati interessati 43. Le visite pastorali hanno l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra la Chiesa diocesana e le singole comunità locali, attraverso celebrazioni e occasioni di confronto con le diverse realtà del territorio.

16092026