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SARONNO – Saronno entra nella rete di Varese Cultura 2030 con un progetto che mette insieme teatro contemporaneo, arte urbana e nuove tecnologie per valorizzare il patrimonio e l’identità cittadina. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa all’Olio Fish Bar di via Padre Monti, alla presenza, tra gli altri, della sindaca Ilaria Pagani e delle assessore comunali Maria Cornelia Proserpio e Lucy Sasso.

Varese Cultura 2030 è il progetto che punta alla creazione di un sistema culturale provinciale integrato, mettendo in relazione territori, istituzioni, operatori e patrimonio diffuso. Capofila è la Provincia di Varese e l’iniziativa è cofinanziata da Fondazione Cariplo nell’ambito dei progetti emblematici maggiori.

L’obiettivo è superare una visione frammentata dell’offerta culturale provinciale e creare collegamenti non soltanto tra musei, teatri e altre realtà del settore, ma anche con turismo, ambiente e paesaggio, mobilità, scuola e sistema economico e produttivo. Una strategia di lungo periodo che guarda, come indica il nome stesso del progetto, al 2030.

Saronno fra i poli della rete provinciale

Nel disegno complessivo Saronno è stata individuata come uno dei poli principali insieme a Varese, Busto Arsizio e Gallarate, oltre al Ma.Ga e al polo di Santa Caterina del Sasso. L’intenzione è quella di partire dalle caratteristiche specifiche dei diversi territori e trasformarle in una risorsa condivisa, con alcuni poli chiamati anche a svolgere la funzione di porta d’ingresso verso il patrimonio culturale e turistico dell’intera provincia.

Per Saronno il progetto punta in particolare a mettere in comunicazione patrimonio e contemporaneità, teatro e arti visive, tradizione e nuovi linguaggi.

Sono tre gli interventi principali previsti in città.

Il primo riguarda il teatro contemporaneo, con un progetto inserito nella programmazione teatrale e rivolto a una nuova generazione di drammaturghi, attori, performer e danzatori. Il percorso individua nella figura di Lucilla Morlacchi un riferimento per affrontare il rapporto fra tradizione e nuova drammaturgia, con richiami anche alle esperienze di Giovanni Testori e Franco Parenti. Sono previste la presenza di compagnie e artisti della scena contemporanea e occasioni di incontro e approfondimento collegate agli spettacoli.

L’intenzione non è dunque limitarsi a una successione di appuntamenti, ma favorire a Saronno occasioni di produzione, incontro e sperimentazione culturale, coinvolgendo anche le nuove generazioni. Tra le realtà indicate nel progetto figurano la Fondazione culturale Giuditta Pasta e gli istituti scolastici cittadini.

Il Legnanino diventa street art

Il secondo intervento riguarda invece la street art. È prevista un’opera dell’artista Andrea Ravo Mattoni, che riprodurrà una scena del mito di Bacco e Arianna tratta dal capolavoro seicentesco di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, conservato nella sala studio della biblioteca civica.

L’operazione punta dunque a portare all’esterno un’opera del patrimonio artistico saronnese, reinterpretandola attraverso un linguaggio contemporaneo e rendendola visibile a un pubblico più ampio.

Il terzo capitolo è dedicato alle proiezioni immersive. Per tutto il mese di dicembre è prevista una serie di proiezioni dedicate a Saronno, concepite come un nuovo strumento per raccontare la città e il suo patrimonio storico e artistico.

16092026