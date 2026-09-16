Città

SARONNO – Non soltanto i singoli progetti, ma la volontà di inserire Saronno in una rete culturale più ampia, capace di collegare le diverse realtà della provincia. È uno degli aspetti emersi questa mattina all’Olio Fish Bar di via Padre Monti durante la presentazione di Varese Cultura 2030, progetto che vede Saronno fra i poli strategici della nuova rete provinciale e che in città si svilupperà attraverso teatro contemporaneo, street art e proiezioni immersive.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stata innanzitutto la sindaca Ilaria Pagani. «Essere parte di Varese Cultura 2030 significa per Saronno scegliere di guardare oltre i propri confini e, nello stesso tempo, valorizzare ciò che rende unica la nostra città».

«Abbiamo luoghi, realtà e una storia culturale importante: la sfida è metterli maggiormente in relazione tra loro e con il territorio provinciale. Essere riconosciuti come uno dei poli di questa rete rappresenta un’opportunità, ma anche una responsabilità. Vogliamo che la cultura sia sempre più uno strumento capace di creare partecipazione, occasioni per i giovani e nuove connessioni tra Saronno e il territorio. Varese Cultura 2030 ci permette di farlo all’interno di una prospettiva condivisa e di lungo periodo».

Proserpio: «Dalle singole realtà a un sistema culturale condiviso»

Sul progetto è intervenuta anche l’assessora alla Cultura e Politiche educative Maria Cornelia Proserpio, soffermandosi in particolare sulla necessità di valorizzare le differenti identità che compongono il territorio provinciale.

«I progetti di Varese Cultura 2030 sono eterogenei tra loro, perché nascono dalle caratteristiche e dalle identità dei diversi territori – ha sottolineato Proserpio –. Proprio questa diversità rappresenta una delle ricchezze del progetto: la sfida è trasformare la varietà delle nostre realtà locali in un sistema culturale accessibile, sostenibile e riconoscibile, all’interno del quale istituzioni e operatori possano collaborare perseguendo obiettivi comuni e costruendo una prospettiva di lungo periodo. Saronno porta in questa rete la propria identità e sceglie di farlo mettendo in dialogo patrimonio e contemporaneità, teatro e arti visive, tradizione e nuovi linguaggi».

La prospettiva di Varese Cultura 2030 è infatti quella di costruire una rete destinata a proseguire oltre i singoli progetti, attraverso una governance condivisa, una programmazione maggiormente coordinata, strumenti comuni di promozione e nuovi itinerari capaci di collegare i diversi poli culturali provinciali. Tra gli sviluppi previsti figura anche la sperimentazione di un biglietto unico Varese Cultura 2030.

Marchesi: «L’ambizione è costruire un sistema culturale provinciale»

A delineare la dimensione provinciale dell’iniziativa è Matteo Marchesi, consigliere provinciale delegato a Cultura e Turismo.

«Non stiamo semplicemente finanziando o sostenendo singole iniziative culturali. L’ambizione del progetto è più ampia: costruire progressivamente un sistema culturale provinciale, capace di mettere in relazione luoghi, persone, istituzioni, operatori, associazioni e comunità».

Un sistema, ha evidenziato Marchesi, che punta a valorizzare sia i grandi poli culturali sia le realtà più piccole, partendo dalla consapevolezza che la ricchezza culturale della provincia è distribuita su un territorio particolarmente articolato.

Alla base del progetto ci sono alcuni principi comuni: sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale, capacità di fare rete e collaborazione tra soggetti diversi, con l’obiettivo di costruire e rafforzare una identità culturale condivisa del territorio.

Per Marchesi, proprio Saronno rappresenta «un ottimo esempio di questa visione».

La realizzazione e la promozione del progetto saronnese possono contare anche sul sostegno di Bruedil, per la parte tecnica e finanziaria, e di Bcc Cantù, sponsor finanziario, mentre ilSaronno partecipa come media partner. Il Comune ha inoltre ringraziato il professor Sergio Beato per la consulenza storico-artistica e l’Olio Fish Bar di via Padre Monti, che ha ospitato la conferenza stampa.

16092026