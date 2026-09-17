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SARONNO – È iniziato puntuale alle 21 il grande concerto di 22Simba al parco dell’ex Seminario e l’area è completamente piena: circa 2 mila le persone presenti, per un evento che ha raggiunto il tutto esaurito in base alla capienza prevista. L’ingresso alla “Listening experience Saronno” era gratuito, ma per partecipare era necessario richiedere preventivamente online il biglietto, disponibile sino ad esaurimento dei posti. E questa sera il pubblico ha risposto in massa, con tantissimi giovani e giovanissimi arrivati anche da fuori città per assistere allo show del rapper saronnese.

Dopo l’afflusso ordinato iniziato nel pomeriggio e l’apertura dei cancelli, la serata è dunque entrata nel vivo con l’avvio del concerto e circa 2 mila spettatori davanti al palco.

Anche il meteo, una delle principali incognite della vigilia, ha concesso una tregua. Dopo la pioggia intensa della notte e della mattinata, la serata è piacevole, con una temperatura gradevole e soprattutto senza pioggia, creando le condizioni ideali per godersi lo spettacolo all’aperto.

Una cornice decisamente riuscita per il ritorno a casa di 22Simba e per una delle serate musicali più attese di questo settembre saronnese.

(foto: 22simba sul palco di Saronno)

17092026