Basket serie B Interregionale, il calendario della Robur Saronno: esordio il 26 settembre al PalaRonchi
17 Settembre 2026
SARONNO – È pronto il calendario della Robur Basket Saronno per il campionato di serie B Interregionale 2026/2027. La stagione regolare prenderà il via sabato 26 settembre e proporrà ai saronnesi numerosi derby, oltre a due trasferte in Sardegna. La Robur giocherà le partite casalinghe al PalaRonchi di via Colombo.
Il debutto sarà proprio davanti al pubblico saronnese: sabato 26 settembre alle 21 arriverà Nerviano. La prima trasferta è invece prevista domenica 4 ottobre a Pavia.
Questo, nel dettaglio, è il calendario delle prime 15 giornate pubblicato dalla Robur:
1ª giornata – sabato 26 settembre, ore 21
Robur Saronno-Nerviano
PalaRonchi di via Colombo, Saronno
2ª giornata – domenica 4 ottobre, ore 18
Pavia-Robur Saronno
Palestra Comunale, Pavia
3ª giornata – sabato 10 ottobre, ore 21
Robur Saronno-College Borgomanero
PalaRonchi di via Colombo, Saronno
4ª giornata – sabato 17 ottobre, ore 18
Campus Varese-Robur Saronno
CS Campus, Varese
5ª giornata – sabato 24 ottobre, ore 20.30
Varese Academy-Robur Saronno
CS Campus, Varese
6ª giornata – sabato 31 ottobre, ore 21
Robur Saronno-Bocconi Milano
PalaRonchi di via Colombo, Saronno
7ª giornata – sabato 7 novembre, ore 18
Don Bosco Crocetta-Robur Saronno
Pala Ballin, via Piazzi 25, Torino
8ª giornata – sabato 14 novembre, ore 16.30
Robur Saronno-Esperia Cagliari
PalaRonchi di via Colombo, Saronno
9ª giornata – domenica 22 novembre, ore 18
Monferrato Basket-Robur Saronno
PalaEnergica, Casale Monferrato
10ª giornata – riposo Robur Saronno
11ª giornata – sabato 5 dicembre, ore 21
Robur Saronno-Oleggio
PalaRonchi di via Colombo, Saronno
12ª giornata – mercoledì 9 dicembre, ore 21
Robur Saronno-Gallarate
PalaRonchi di via Colombo, Saronno
13ª giornata – sabato 12 dicembre, ore 21
7 Laghi Gazzada-Robur Saronno
Viale Matteotti 13, Gazzada Schianno
14ª giornata – sabato 19 dicembre, ore 21
Robur Saronno-Virtus Cermenate
PalaRonchi di via Colombo, Saronno
15ª giornata – martedì 22 dicembre, ore 19.30
Sennori-Robur Saronno
Centro Polisportivo Romangia, Sennori
La prima parte del torneo propone dunque alla Robur otto gare casalinghe, sei trasferte e un turno di riposo. Particolarmente intenso dicembre: dopo il turno di riposo, Saronno giocherà cinque partite nell’arco di 18 giorni, chiudendo il 2026 con la trasferta in Sardegna contro Sennori.
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