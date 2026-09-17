Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Domenica 20 settembre Bariola avrà la sua nuova palestra della Pascoli. L’apertura ufficiale della struttura è prevista nel pomeriggio, in occasione della Festa dello sport, con un appuntamento che segna la conclusione di un intervento dal valore superiore ai 3 milioni di euro, sostenuto dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La palestra è stata progettata per ospitare sia le attività degli studenti della scuola primaria durante le lezioni sia quelle delle realtà sportive del territorio nelle fasce pomeridiane e serali. All’interno sono stati realizzati spogliatoi e servizi igienici, oltre a una tribuna destinata al pubblico.

L’opera rappresenta il penultimo intervento cittadino finanziato attraverso il Pnrr. All’appello manca infatti soltanto la nuova biblioteca, attesa entro la fine dell’anno. Per completare il collegamento tra la palestra e il vicino edificio scolastico dovrà inoltre essere realizzato un percorso coperto. In attesa della conclusione di questo intervento, è stato predisposto un corridoio verde provvisorio.

Gli interventi sulle scuole

Parallelamente, l’Amministrazione comunale sta portando avanti altri lavori sugli edifici scolastici, con particolare attenzione anche al contenimento dei consumi. La strategia prevede l’installazione di impianti fotovoltaici e altri interventi finalizzati a rendere le strutture comunali sempre più autonome dal punto di vista energetico. Tra gli impianti previsti figura anche quello destinato alla copertura della nuova palestra di Bariola.

Alla scuola Ignoto Militi è in dirittura d’arrivo il rifacimento della copertura: la conclusione dei lavori è prevista entro un paio di settimane. Alla Sant’Alessandro, dopo l’apertura della mensa avvenuta in primavera, sono invece in corso le ultime opere nelle aree esterne, che saranno utilizzate per la ginnastica e per le attività all’aperto. Per la scuola De Gasperi è stato infine predisposto il progetto per la realizzazione del cappotto termico dell’edificio. L’intervento dovrà però attendere l’individuazione delle risorse necessarie attraverso un prossimo bando.

(foto archivio)

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