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CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona entra nel progetto Valbossa in Rosa, l’associazione impegnata nella promozione di iniziative dedicate alla prevenzione del tumore al seno e alla diffusione di una cultura della cura e della prevenzione. L’annuncio è arrivato ieri, 15 settembre, durante la presentazione dell’attività dell’associazione al Pirellone.

A partire da quest’anno anche Castiglione Olona aderisce quindi al progetto, condividendone valori e obiettivi. Il Comune sarà coinvolto nelle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione promosse dall’associazione, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della tutela della salute.

L’adesione punta in particolare a promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di informarsi, fare prevenzione e non rimandare i controlli. Un impegno che l’Amministrazione comunale intende portare avanti insieme a Valbossa in Rosa, mettendo al centro la salute e il benessere della comunità.

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