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SARONNO – Un riconoscimento prestigioso che ha un legame significativo anche con Saronno. Giancarlo Consonni, architetto, urbanista, storico e poeta scomparso nel febbraio scorso, sarà iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano. Il suo nome è stato inserito tra le 14 personalità scelte dalla Commissione consultiva del Comune di Milano e l’iscrizione avverrà il prossimo 2 novembre.

La notizia è stata accolta con particolare partecipazione anche negli ambienti saronnesi che avevano avuto modo di collaborare con Consonni. Negli ultimi anni, infatti, l’urbanista aveva seguito con attenzione il dibattito sul futuro dell’area ex Isotta Fraschini, confrontandosi a lungo con Saronno Bene Comune e con il gruppo di lavoro di Vivaio Saronno sul progetto di rigenerazione dell’enorme comparto dismesso. Il suo contributo si era concentrato sui temi dell’urbanistica, dell’abitare e del rapporto tra la trasformazione dell’ex area industriale e il resto della città.

Nato a Merate nel 1943, Consonni si era laureato con lode in Architettura al Politecnico di Milano nel 1969 e nello stesso ateneo aveva insegnato Urbanistica per circa quarant’anni, diventando professore emerito. Nel 1983 era stato tra i fondatori dell’Archivio Piero Bottoni. Alla ricerca sulla città e sull’architettura aveva affiancato nel corso della sua vita anche una significativa attività poetica e artistica.

Il suo nome entrerà nel Famedio insieme a quelli di altre personalità di primo piano, fra le quali Ornella Vanoni, Franco Baresi, don Antonio Mazzi, Bruno Pizzul, Giovanni Gastel e Vera Vigevani Jarach.

Che cos’è il Famedio

Il Famedio, all’interno del Cimitero Monumentale, è considerato il Pantheon di Milano: il luogo nel quale la città rende omaggio alle personalità che hanno contribuito con le loro opere e attività a dare lustro a Milano. Il nome deriva dal latino famae aedes, cioè “tempio della fama”. Essere iscritti nel Famedio non significa necessariamente essere sepolti al Monumentale: l’iscrizione del nome costituisce di per sé il riconoscimento pubblico tributato dalla città.

Per Saronno, l’ingresso di Consonni nel Famedio rappresenta anche l’occasione per ricordare il contributo lasciato dall’urbanista alla riflessione sul futuro dell’ex Isotta Fraschini, uno dei più importanti progetti di trasformazione urbana della città.

17092026