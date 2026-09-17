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SOLARO – La vertenza Electrolux torna al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il ministro Adolfo Urso ha convocato per lunedì 5 ottobre un nuovo tavolo di confronto con l’azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali, nel tentativo di riaprire una trattativa che nelle riunioni di inizio settembre non aveva portato all’intesa auspicata. La data è stata comunicata durante un incontro tenuto a Palazzo Piacentini tra Urso e i rappresentanti sindacali. La nuova convocazione arriva inoltre dopo un confronto dello stesso ministro con i vertici del gruppo Electrolux e dopo gli approfondimenti tecnici svolti nelle scorse settimane.

Al centro resta il piano industriale della multinazionale, che dopo alcune modifiche rispetto alla proposta iniziale prevede ancora 1.450 esuberi a livello nazionale e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, nelle Marche. Una situazione che ha portato Fim, Fiom e Uilm a interrompere il confronto tecnico e a chiedere l’intervento diretto del Governo.

La vertenza riguarda da vicino anche lo stabilimento di Solaro, specializzato nella produzione di lavastoviglie, dove sono indicati 116 esuberi tra i lavoratori a tempo indeterminato, oltre alle conseguenze del mancato rinnovo dei contratti a termine. Altro punto particolarmente contestato dai sindacati è la riorganizzazione del lavoro, con la prospettiva di aumentare le cadenze produttive fino a 140 pezzi all’ora. Nei giorni scorsi proprio a Solaro si era svolto uno sciopero contro la sperimentazione del nuovo sistema di lavoro, seguito il 15 settembre dalle otto ore di sciopero nazionale e dalla manifestazione di Cerreto d’Esi, alla quale hanno partecipato anche i lavoratori solaresi.

Anche le istituzioni lombarde fanno fronte comune

Intanto il 15 settembre, nella sede della Provincia di Monza e Brianza, si è tenuto anche il tavolo sovraprovinciale sulla vertenza Electrolux, con Città metropolitana di Milano, Province di Monza e Brianza, Varese e Como, Regione Lombardia e Comune di Solaro. Il coordinamento è stato reso permanente e sarà guidato dalla Città metropolitana di Milano.

Le istituzioni del territorio hanno chiesto il ritiro del piano di esuberi e dismissioni, la tutela dell’occupazione e delle attività produttive, il mantenimento delle competenze di ricerca e sviluppo e la conferma degli investimenti previsti a Solaro. L’obiettivo è presentarsi con una posizione comune nel confronto con Governo ed Electrolux.

Il 5 ottobre diventa dunque la prossima data decisiva di una vertenza che, dopo mesi di trattative e mobilitazioni, resta ancora aperta.

(foto: dipendenti Electrolux di Solaro in trasferta alla manifestazione che si è svolta l’altro giorno nelle Marche)

17092026