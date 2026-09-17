Politica

SARONNO – Il successo della Notte Bianca e le migliaia di persone che hanno affollato il centro cittadino accendono il confronto politico. A intervenire è Forza Italia, che prende spunto dall’entusiasmo espresso dal Partito democratico per la partecipazione alla manifestazione per tornare sulle scelte compiute negli ultimi anni in materia di eventi, cultura e intrattenimento.

“Leggiamo non senza un certo stupore l’entusiasmo del Partito Democratico davanti alle migliaia di persone che hanno partecipato alla Notte Bianca – esordiscono da Forza Italia – Non perché la serata non sia stata un successo: lo è stato, ne eravamo certi e ne siamo sinceramente felici. Ma perché sembrano essere proprio loro gli unici a meravigliarsene”.

Secondo gli esponenti azzurri, la risposta del pubblico era infatti prevedibile: “Lo sapevano i cittadini, lo sapevano i commercianti che l’hanno voluta con forza e lo sapevamo noi dell’opposizione che di queste richieste ci siamo fatti interpreti. Saronno risponde quando le viene proposta una manifestazione popolare, accessibile, diffusa nelle vie e capace di coinvolgere famiglie, giovani, attività commerciali e associazioni”.

Da qui l’affondo politico nei confronti del Pd: “Se oggi il Pd celebra circa 12.000 presenze, perché aveva soppresso la Notte Bianca?”. Forza Italia mette poi a confronto la manifestazione con Reverie, ricordando lo stanziamento di “145.000 euro, spalmati su tre anni, di denaro pubblico” per quello che gli azzurri definiscono “uno spettacolo culturalmente legittimo ma oggettivamente di nicchia”, sostenendo che, proprio per le sue caratteristiche, non potesse avere la stessa capacità di richiamo e la medesima ricaduta sulla città.

“Non si possono cancellare gli eventi popolari e poi stupirsi quando il loro ritorno riempie le strade – prosegue il comunicato – Non si può confondere la vitalità spontanea di Saronno con un’improvvisa scoperta politica del Pd”.

Forza Italia attribuisce innanzitutto il risultato della serata “ai cittadini, ai commercianti, alle associazioni, agli organizzatori e a tutti coloro che hanno lavorato per garantire lo svolgimento della manifestazione”. Più duro il giudizio politico: secondo gli azzurri, “il successo della Notte Bianca ha stroncato le scelte culturali e di intrattenimento dell’amministrazione Pagani e questo è un fatto incontrovertibile”.

“Saronno non ha dimostrato di ‘saper essere viva’ soltanto oggi. Saronno è sempre stata viva”, sostiene ancora Forza Italia, che accusa chi ha amministrato la città di avere, al contrario, cercato di mortificarne la vivacità attraverso scelte definite “radicali” in tema di cultura e intrattenimento.

Gli azzurri accolgono quindi favorevolmente il ritorno di iniziative capaci di portare pubblico nel centro cittadino, ma chiedono al Pd “almeno un minimo di coerenza e di autocritica”. Secondo Forza Italia, anziché “appropriarsi, senza merito alcuno, del successo della serata”, il Partito democratico dovrebbe spiegare “perché questa manifestazione aveva deciso di eliminarla e perché sono state compiute scelte tanto costose quanto lontane dai gusti e dalle aspettative della maggioranza dei saronnesi”.

La conclusione allarga ulteriormente la polemica politica: “I cittadini hanno dato una risposta chiarissima: quando si organizza qualcosa pensato davvero per loro, Saronno partecipa. E partecipa in massa”. Per Forza Italia, il messaggio arrivato dalla Notte Bianca è quello di cittadini che “vogliono essere liberi” nelle proprie scelte e che, sostiene il partito, non intendono essere “educati” a determinati modelli di cultura, intrattenimento, urbanistica e mobilità.

17092026