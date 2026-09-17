Politica

GERENZANO – Lisa Molteni, consigliere comunale di Gerenzano, annuncia il proprio ingresso in Futuro Nazionale, aderendo al nuovo progetto politico che sta progressivamente strutturando la propria presenza anche in provincia di Varese.

Una scelta che apre una nuova fase del percorso politico di Molteni, senza cancellarne storia, appartenenza e battaglie. Al centro della decisione c’è soprattutto la volontà di tornare a una politica fortemente radicata nelle comunità locali, capace di partire dai territori e dalle persone che quotidianamente li amministrano.

“Non rinnego nulla del mio percorso e, soprattutto, non rinuncio alla mia identità – dichiara Lisa Molteni – Provengo da una storia politica nella quale la centralità dei territori rappresentava una ragione profonda dell’impegno politico. La Lega nella quale sono cresciuta e nella quale ho creduto era quella di Umberto Bossi e di una comunità che aveva saputo interpretare e rappresentare istanze molto forti provenienti dal territorio. Con la scomparsa di Bossi, per me quella stagione si è definitivamente conclusa: quel partito nel quale avevo creduto non esiste più.”

Una consapevolezza che, secondo Molteni, non significa rinnegare il passato, ma avere il coraggio di guardare avanti: “La mia storia rimane con me e mi ha formata. Ma non credo che si possa trascorrere il futuro tentando continuamente di ricostruire ciò che è stato. A un certo punto servono volti nuovi, energie nuove e soprattutto una classe dirigente credibile, capace di incontrarsi, confrontarsi e lavorare insieme”.

Una prima conferma della scelta è arrivata proprio dalla partecipazione di Molteni a un incontro di Futuro Nazionale: “Ho già avuto modo di partecipare a una riunione e quello che mi ha colpito è stato ritrovare intorno allo stesso tavolo persone con esperienze diverse, ma anche nomi che in provincia di Varese hanno dato negli anni un contributo importante sia nelle amministrazioni locali sia a livello provinciale. Persone che conoscono i Comuni, le istituzioni e soprattutto i problemi reali del nostro territorio. Questo, per me, rappresenta un punto di partenza molto serio”.

L’obiettivo è ora contribuire alla costruzione e al radicamento di Futuro Nazionale partendo proprio dalla provincia di Varese.

“Varese ha bisogno di tornare ad avere una voce politica forte. E per rilanciare la nostra provincia bisogna ripartire dal basso: dai Comuni, dagli amministratori, dalle associazioni, dal mondo del lavoro e dalle comunità locali. Un partito può avere una dimensione nazionale, ma se perde il rapporto con i territori perde inevitabilmente anche la capacità di comprenderli e rappresentarli.”

Per Molteni, Futuro Nazionale rappresenta quindi la possibilità di contribuire alla costruzione di una forza politica nuova senza dover rinunciare alla propria storia: “Entro in Futuro Nazionale portando ciò che sono, non lasciandolo fuori dalla porta. Credo che un partito nuovo debba avere proprio questa capacità: raccogliere persone, esperienze e competenze e trasformarle in una classe dirigente capace di guardare avanti. Non cerco una nuova casa per nostalgia. Voglio contribuire a costruire qualcosa che ancora non c’era.”

Soddisfazione viene espressa da Massimiliano Rizzo, referente del Comitato Futuro Nazionale di Gerenzano: “L’ingresso di Lisa rappresenta un valore importante per il nostro progetto. È un’amministratrice che conosce profondamente Gerenzano e il territorio e porta con sé un’esperienza politica e istituzionale maturata sul campo. Il nostro Comitato nasce proprio con questa ambizione: unire esperienza e nuove energie e trasformarle in presenza concreta sul territorio”.”

A salutare l’adesione anche Luca Ferrazzi, con il quale Molteni aveva già condiviso l’esperienza delle elezioni regionali: “Con Lisa abbiamo già avuto modo di condividere un percorso politico e conosco la determinazione con cui affronta le battaglie territoriali. Ritrovarci oggi in Futuro Nazionale significa poter partire da una conoscenza già consolidata e mettere esperienze e competenze al servizio di un progetto che vuole crescere seriamente anche in provincia di Varese.”

L’ingresso di Molteni accompagna il percorso di radicamento territoriale di Futuro Nazionale e la costituzione del Comitato di Gerenzano n. 1916, che sarà impegnato nei prossimi mesi nella promozione di iniziative politiche e momenti di confronto sul territorio.

Molteni conclude: “Non cancello il mio passato perché è parte di ciò che sono. Ma non intendo nemmeno vivere politicamente di passato. Oggi scelgo di guardare avanti, ripartendo da Gerenzano, dalla provincia di Varese e dai nostri territori. È da qui che voglio contribuire a costruire Futuro Nazionale.”

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