Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, mercoledì 16 settembre, ci sono il ritorno di 22simba nella sua Saronno per presentare il nuovo album, una giornata caratterizzata da diversi incidenti nel Saronnese e il sopralluogo a Solaro per fare il punto sulla situazione degli odori molesti.

22simba ha presentato nella sua città il nuovo album, tornando a parlare del legame con Saronno e con la zona in cui è cresciuto. Un appuntamento che ha raccolto grande interesse, anche per il rapporto dell’artista con il territorio.

Giornata movimentata sul fronte della cronaca stradale, con due incidenti avvenuti in via Varese a Saronno e un’altra caduta registrata a Caronno. Gli episodi hanno richiesto l’intervento dei soccorritori.

A Solaro è stato effettuato un sopralluogo sul tema degli odori molesti insieme ai cittadini. Al centro dell’attenzione la ricerca dell’origine dei cattivi odori, con la richiesta di risposte e maggiore chiarezza sulla situazione.

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