Lazzate

LAZZATE – Un giovane operaio di 19 anni residente a Lazzate è rimasto ferito a una mano in un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 15 settembre in un’azienda di Copreno, frazione di Lentate sul Seveso.

L’allarme è scattato poco prima delle 14. Secondo le prime informazioni, il ragazzo, classe 2006, sarebbe rimasto con una mano incastrata in un macchinario durante una lavorazione, riportando una lesione. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Inizialmente la macchina dei soccorsi si è attivata in codice rosso, quello di massima urgenza. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Seregno, la polizia locale di Lentate sul Seveso e i tecnici di Ats Brianza, ai quali spettano gli accertamenti relativi all’infortunio e alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. Dopo le prime cure, il giovane è stato affidato all’equipaggio dell’elisoccorso e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Le sue condizioni si sono dunque rivelate meno gravi rispetto a quanto inizialmente temuto.

(foto archivio)

17092026