Comasco

SARONNO – Una notte con acquazzoni anche a Saronno e nel Saronnese, con precipitazioni proseguite nelle prime ore di questa mattina, ma senza le pesanti conseguenze registrate nel vicino Comasco. Proprio la provincia di Como è stata infatti particolarmente colpita dall’ondata di maltempo, con frane e smottamenti che hanno richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco.

A Saronno la pioggia è caduta con particolare intensità durante la notte e nelle prime ore del mattino. Una situazione che ha inevitabilmente creato qualche disagio negli spostamenti, ma che non è paragonabile a quanto accaduto a pochi chilometri di distanza.

Nella città di Como le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato diversi smottamenti e frane, interessando fra l’altro via Oltrecolle e via Monte Grappa. Dalle 2 della notte i vigili del fuoco sono impegnati in via Oltrecolle, insieme alla polizia locale e ai carabinieri, per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità. Il fronte franoso ha riversato sulla carreggiata detriti, fango e materiale misto a cenere, rendendo necessari interventi in vista soprattutto degli spostamenti delle prime ore del mattino e dell’arrivo dei pendolari.

Situazione delicata anche in via Monte Grappa, dove un altro movimento franoso ha portato sulla strada diversi metri cubi di terreno. La via è stata chiusa al traffico e nell’area è stato inoltre segnalato il rischio di cedimento di una cabina del gas. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco insieme ai tecnici dell’azienda del gas e alla polizia di Stato.

Per quanto riguarda Saronno e il Saronnese, dopo la forte pioggia notturna la situazione dovrebbe risultare meno critica nel corso della giornata. Per oggi sono previste condizioni di variabilità, con la possibilità di ulteriori precipitazioni, ma al momento non sono attesi fenomeni di particolare intensità.

Una situazione meteorologica che resta dunque da seguire, ma con prospettive decisamente meno problematiche rispetto a quanto accaduto nella notte nel vicino Comasco.

(foto vigili del fuoco: maltempo a Como)

17092026