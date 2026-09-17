Altre news

SARONNO – Giovedì 17 settembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge, anche a carattere temporalesco. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio, lasciando spazio a qualche schiarita in serata. Sono previsti complessivamente circa 8 millimetri di pioggia. La temperatura massima raggiungerà i 23°C, mentre la minima si fermerà a 17°C. I venti saranno deboli da Est-Sudest al mattino e moderati da Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Le ore centrali porteranno dunque un graduale miglioramento dopo un inizio di giornata più perturbato. Le precipitazioni, inizialmente diffuse, perderanno intensità con il passare delle ore, fino a esaurirsi nelle diverse zone. La serata sarà caratterizzata da condizioni più asciutte, anche se la nuvolosità resterà presente in parte del territorio.

In Lombardia il residuo maltempo sarà legato a una circolazione depressionaria in allontanamento. Sulle basse pianure e nelle aree pedemontane e di alta pianura sono attesi piogge e rovesci, anche temporaleschi, al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. Situazione simile sulle Prealpi orientali, mentre sulle basse pianure orientali i fenomeni si esauriranno progressivamente. Sulle Orobie saranno possibili deboli piogge al mattino, in attenuazione nel pomeriggio. Prealpi occidentali e Alpi Retiche vedranno invece nubi alternate a schiarite, con maggiore copertura verso sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09