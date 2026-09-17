Groane

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Preoccupate per l’incremento del fenomeno nel periodo estivo di giugno, luglio e agosto, anche a seguito delle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza, le Amministrazioni Comunali di Ceriano Laghetto e Solaro sollecitano l’intervento immediato di Arpa e l’attivazione del programma di rilevazioni puntuali sul territorio. Come già accaduto in passato, una proficua collaborazione tra enti — con Arpa a gestire la procedura in qualità di ente di primaria competenza, affiancata dai Comuni e dai cittadini — rappresenta l’unica via efficace attualmente a disposizione.

Da quanto emerso dai primi riscontri, il fenomeno delle emissioni odorigene moleste ha origine nell’area industriale di via Milano, a Villaggio Brollo, con un evidente interessamento di tutta la zona circostante e delle aree residenziali di Ceriano Laghetto, Solaro e Limbiate. I testimoni interpellati direttamente dalle Amministrazioni lamentano due differenti tipologie di odori fastidiosi: uno, percepito al mattino, riconducibile al bitume, e uno serale, più simile alla plastica bruciata. L’obiettivo delle rilevazioni è risalire con certezza alle fonti degli odori, verificarne la consistenza, verificare che le emissioni rispettino i parametri riconosciuti della Provincia di Monza e Brianza in fase di rilascio delle autorizzazioni alle attività produttive ed eventualmente procedere con tutte le contromisure necessarie.

Il Comune di Ceriano Laghetto ha già effettuato dei sopralluoghi, informando tempestivamente Arpa provinciale. Da parte sua, il Comune di Solaro si è mosso nelle scorse settimane interpellando gli uffici milanesi competenti per il proprio territorio: dopo essere stato inizialmente indirizzato verso un tavolo di confronto con Saronno (impegnato su una criticità analoga in un’altra area) e poi verso la Provincia di Monza e Brianza, Solaro ha scelto di convergere definitivamente su quest’ultimo, valutandolo come il soggetto più idoneo per competenza territoriale. Nel frattempo, i cittadini sono stati invitati a inoltrare le proprie segnalazioni direttamente ad Arpa, affiancate da quelle raccolte e protocollate dagli uffici dei due Comuni.

Le Amministrazioni di Ceriano Laghetto e Solaro ribadiscono di non disporre dei mezzi e delle competenze legali e territoriali necessarie per intervenire direttamente. La normativa di riferimento individua un procedimento di rilevazione guidato da Arpa, con cui il dialogo non è mai stato interrotto. Si chiede ora di passare alla fase successiva: quella della messa in atto delle verifiche sul campo da parte dell’ente preposto, a seguito delle numerose segnalazioni prodotte ed esattamente come già avvenuto per la stessa area tra il 2020 e il 2022.

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