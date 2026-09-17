Città

Nel centro di Solaro si trova, dalla seconda metà del XIV secolo, l’Oratorio dei SS. Ambrogio e Caterina, costruito per volontà di una famiglia nobile del

luogo quella di Ambrogio Birago e Caterina degli Aminzoni , con molta probabilità anche a seguito della pestilenza del 1361. L’edificio è in mattone

cotto a navata unica con volte a crociera, un esempio di architettura gotica lombarda del periodo che ha riscontro, nelle forme generali, con quelli di

Mocchirolo e di Lentate sul Seveso. La facciata è a capanna con un piccolo rosone che illumina l’interno.

Oltre all’apparato architettonico quello che rende particolarmente importante l’edificio è il ricco e complesso ciclo di affreschi che decorano l’interno dell’aula a cominciare dalla crocifissione collocata sopra l’altare maggiore, sulle pareti della navata si trova il ciclo con le storie di Maria. Un’altra serie interessante di immagini è nella crociera subito dopo l’ingresso dell’oratorio con le velette che illustrano la storia dei progenitori Adamo ed Eva.

Le fonti storiche affermano che il grande Giotto da Bondone, uno dei massimi artisti del XIV secolo, venne a Milano dove soggiorno tra il 1335 e’36. Fu Azzone Visconti , signore del capoluogo lombardo, a richiedere l’intervento del maestro toscano al quale chiese di affrescare un ambiente del suo palazzo con un grande affresco denominato “ gloria mondana” nel quale erano raffigurati una serie dei celebri personaggi della storia sia reali che mitologici. La reggia viscontea ha subito delle radicali trasformazioni, a cominciare già del secolo successivo a quello in cui aveva lavorato Giotto, per cui oggi non rimane più nulla di mano del grande artista nella capitale lombarda.

L’arte di Giotto però non poteva non lasciare tracce assai significative nella pittura di una schiera di artisti minori che non ha potuto sottrarsi alla straordinaria lezione dell’ eccezionale artista toscano “….Giusto dei Menabuoi un fiorentino lungamente attivo nell’Italia settentrionale che insieme con Giovanni da Milano costituisce il principale tramite fra la lezione giottesca e la pittura trecentesca lombarda.”

Senza dimentica che per Solaro “ ….parte della critica recente tende ad identificare con il pittore e miniatore milanese Anovelo da Imbonate, attivo

a Milano (San Marco, Sant’Eustorgio, Viboldone) l’autore….” (scheda da LOMBARDIABENICULTURALI) e ancora “….Gli affreschi di Solaro si

collocano in questo clima, che da Giotto passa attraverso i “giotteschi di fronda….” (da STUPORE E BELLEZZA di Rosanna Ferrari libro edito dalla

Parrocchia di Solaro)

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