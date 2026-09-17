Cronaca

SARONNO – “Ci risiamo”. È una lettrice saronnese a segnalare un nuovo tentativo di truffa telefonica messo in atto con il ormai noto espediente dei falsi carabinieri. Un fenomeno che continua dunque a ripetersi in città, dopo le numerose segnalazioni di episodi analoghi circolate anche nei giorni scorsi.

Questa volta la telefonata è arrivata da un numero anonimo. Dall’altra parte della linea un uomo si sarebbe presentato come maresciallo dei carabinieri, adottando, secondo il racconto della cittadina, modi particolarmente insistenti e aggressivi. «Ho risposto apposta – racconta la lettrice – Il falso maresciallo era molto aggressivo. Gli ho risposto a tono e a quel punto hanno riattaccato. Però è snervante, davvero snervante. State attenti e non abbassate la guardia».

La saronnese, che ha immediatamente riconosciuto il tentativo di raggiro e non ha fornito alcuna informazione, ha poi avvisato i veri carabinieri dell’accaduto.

La nuova segnalazione si aggiunge a quelle già registrate recentemente nel Saronnese. Lo schema utilizzato può assumere forme differenti, ma spesso chi telefona si presenta come appartenente alle forze dell’ordine e cerca di mettere sotto pressione l’interlocutore, creando una situazione di apparente emergenza per ottenere denaro, preziosi oppure informazioni personali. Resta dunque importante prestare la massima attenzione, soprattutto quando si ricevono telefonate inattese da numeri anonimi o sconosciuti: in caso di dubbi è opportuno interrompere la conversazione e contattare direttamente le forze dell’ordine attraverso i numeri ufficiali.

(foto archivio)

17092026