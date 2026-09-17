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SARONNO – L’apertura della nuova scuola Rodari diventa per Saronno Civica l’occasione per rivendicare il percorso avviato durante l’Amministrazione dell’ex sindaco Augusto Airoldi. La lista civica di minoranza interviene dopo l’ingresso dei 250 bambini nel nuovo edificio, ricordando progettazione, finanziamenti e difficoltà affrontate per arrivare alla realizzazione dell’opera. “Tra tutti i lavori pubblici dell’Amministrazione Airoldi, la nuova scuola Rodari rappresenta un risultato davvero unico”, esordisce Saronno Civica, che sottolinea innanzitutto la filosofia alla base dell’intervento: “È un edificio che incarna una visione precisa: investire in strutture all’avanguardia, sostenibili, capaci di garantire qualità educativa e risparmio energetico. Non è solo una scuola nuova: è un modello di politica pubblica che guarda al futuro”.

La civica ricorda anche il coinvolgimento della comunità scolastica nella fase progettuale. “Dirigenti, insegnanti e alunni hanno partecipato alla progettazione degli spazi”, contribuendo alle scelte relative alla didattica, agli arredi, ai colori e alle attrezzature esterne. Un percorso al quale, viene ricordato, presero parte anche i tecnici comunali.

Altro punto evidenziato è quello economico: “Unica la soddisfazione di aver vinto un bando da oltre 6 milioni di euro: una scelta politica che ha portato risorse vere sul territorio, trasformando un’idea in un investimento concreto”. Saronno Civica ricorda inoltre le difficoltà legate all’aumento dei costi dei materiali e dell’energia e la decisione presa allora “di non rinunciare, di non ridimensionare il progetto, di difendere la qualità dell’opera”. Particolare attenzione viene riservata alla complessità del cantiere, realizzato in uno spazio compreso fra la ferrovia e la vecchia scuola, che nel frattempo continuava ad essere utilizzata: “Ogni giorno 250 bambini entravano a lezione mentre noi costruivamo la loro scuola del futuro. Una sfida logistica e amministrativa affrontata con responsabilità”.

Per Saronno Civica, inoltre, la Rodari è stata pensata come struttura destinata ad andare oltre la sola attività scolastica. “Atrio, mensa, biblioteca, palestra, spazi esterni” sono stati progettati, sottolinea la lista, anche nella prospettiva di un utilizzo da parte della comunità. Al progetto viene collegata anche la riqualificazione delle aree verdi del quartiere, con spazi destinati alla didattica all’aperto.

Infine il riferimento all’apertura della nuova struttura: “Ieri la scuola che abbiamo fortemente voluto, progettato e iniziato a costruire ha aperto le sue porte ai 250 bambini e alla città e la promessa fatta nel 2022 ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e alle famiglie è stata mantenuta”.

La nota si conclude con l’auspicio che l’esperienza della Rodari possa rappresentare “solo l’inizio di un nuovo modo di agire nella città e per la città di Saronno”.

17092026