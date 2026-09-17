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SARONNO – Il pallone che torna a rotolare per ricordare Alessio Colletti, attraverso una delle sue più grandi passioni. Ha preso il via nell’ambito della Festa degli oratori di Saronno il torneo di calcio a 5 dedicato al quindicenne saronnese scomparso lo scorso luglio, una tragedia che aveva profondamente colpito l’intera città.

L’iniziativa riunisce amici, ragazzi e realtà degli oratori nel segno dello sport e della condivisione. Alessio, capitano dell’Amor Sportiva, era infatti molto conosciuto negli ambienti calcistici giovanili e tra i coetanei saronnesi.

Il torneo si sviluppa su sei serate: dopo l’apertura di mercoledì 16 settembre, le partite proseguiranno giovedì 17, lunedì 21, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 settembre, sempre nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 23.30. Sono coinvolti gli oratori di Cascina Ferrara, Prealpi e Regina Pacis.

La partecipazione è riservata ai ragazzi dalla prima superiore in su. Un’iniziativa pensata soprattutto come occasione per ritrovarsi, giocare e mantenere vivo il ricordo di Alessio proprio su un campo di calcio.

La tragedia di Spotorno

Alessio Colletti aveva 15 anni ed era in vacanza a Spotorno, in provincia di Savona, quando la sera del 16 luglio era stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava al luna park e stava utilizzando il “Calciometro”, un’attrazione che misura la potenza del tiro. Soccorso in condizioni gravissime e trasportato all’ospedale di Savona, non era sopravvissuto.

Sulla tragedia è tuttora aperta un’inchiesta coordinata dalla procura di Savona. Gli indagati sono quattro e gli accertamenti puntano, tra l’altro, a chiarire la provenienza della corrente che investì il ragazzo e perché il dispositivo salvavita non sia intervenuto. Restano sotto sequestro il Calciometro e la vicina giostra a catene, sulle quali proseguono le verifiche tecniche.

(foto: Alessio Colletti)

17092026