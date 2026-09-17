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SARONNO – Oggi è il gran giorno di 22simba nella sua Saronno. Maltempo permettendo. Giovedì 17 settembre è la data scelta per “Miria – Listening Experience Saronno”, l’evento con il quale il rapper saronnese presenta nella sua città l’anteprima del nuovo progetto, nella cornice del parco dell’ex Seminario, in zona Santuario. Un appuntamento particolarmente atteso, proprio perché 22simba ha scelto Saronno per questa tappa speciale. Il parco diventerà così per una sera il punto di riferimento per i tanti giovani e appassionati attesi per l’evento.

Sull’appuntamento pesa però l’incognita del maltempo. Le previsioni per oggi indicano infatti una giornata decisamente instabile: le indicazioni disponibili parlano di una probabilità molto elevata di precipitazioni, con nubi irregolari e possibilità di temporali. Anche le previsioni aggiornate per il territorio confermano il rischio di fenomeni temporaleschi, soprattutto nella prima parte della giornata, con una possibile attenuazione e qualche schiarita verso il tardo pomeriggio. Occhi dunque rivolti al cielo e agli eventuali aggiornamenti degli organizzatori nel corso della giornata.

Le modifiche alla viabilità

In occasione di “Miria – Listening Experience Saronno” sono state predisposte numerose modifiche alla circolazione nella zona del parco del Santuario.

Dalle 14 alle 3 della notte successiva, in via Benedetto Croce, nel tratto compreso fra via Timavo e passaggio Luinetti, e in via Luinetti, saranno in vigore il divieto di transito e quello di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione.

In via Varese, nel tratto compreso fra via Primo Maggio e via Volonterio, dalle 16 alle 23 sarà vietato il transito dei veicoli, fatta eccezione per residenti e mezzi di soccorso, compatibilmente con le eventuali esigenze di ordine pubblico.

Sempre in via Varese, nel tratto fra piazza Santuario e via Lainati, e in via Luinetti, dalle 14 alle 24 saranno in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata.

Da ricordare inoltre che il parco del Seminario resta chiuso al pubblico nelle giornate del 16, 17 e 18 settembre, al di fuori naturalmente delle modalità previste per lo svolgimento dell’evento.

Una giornata dunque particolare per Saronno, fra l’attesa per il ritorno “a casa” di 22simba con il suo nuovo progetto, le modifiche alla viabilità necessarie per gestire l’afflusso di pubblico e, soprattutto, un occhio costantemente rivolto alle condizioni meteorologiche.

17092026