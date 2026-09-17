Città

SARONNO – Disagi per alcune famiglie saronnesi nella giornata di ieri, mercoledì 16 settembre, per un problema che avrebbe interessato il servizio di post-scuola in una scuola materna cittadina. A segnalare l’episodio è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Marina Ceriani, che ha raccolto la protesta di una delle famiglie coinvolte.

Secondo quanto riferito dalla consigliera, l’educatore incaricato della gestione dei bambini sarebbe risultato assente e non sarebbe stata predisposta una sostituzione in grado di garantire il servizio. I genitori sarebbero stati quindi chiamati a organizzarsi in breve tempo per andare a prendere i propri figli. cCeriani parla di un «grave disservizio» e sottolinea come il problema si sia verificato proprio all’avvio del post-scuola, partito a metà settembre. La consigliera evidenzia inoltre che le iscrizioni erano state raccolte già nel mese di giugno e ritiene quindi che vi fosse un margine di tempo sufficiente per organizzare il personale necessario.

«Si tratta di un episodio ingiustificabile – afferma Ceriani – poiché le iscrizioni erano state raccolte nel mese di giugno, con largo anticipo e con tutto il tempo sufficiente a consentire al Comune di organizzare il personale e assegnare l’incarico».

La consigliera di Fratelli d’Italia chiede dunque attenzione sulla vicenda, rimarcando soprattutto le difficoltà create alle famiglie, costrette a modificare improvvisamente i propri impegni per recuperare i bambini.

Resta ora da chiarire cosa abbia determinato la mancata copertura dell’assenza e quali provvedimenti saranno adottati per evitare che una situazione analoga possa ripetersi nei prossimi giorni.

(foto archivio: anche in città il servizio post scuola è sempre molto richiesto)

17092026