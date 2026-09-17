Solaro

SOLARO – Il percorso per garantire una città sempre più inclusiva e fruibile compie un passo fondamentale a Solaro: mercoledì 15 settembre, alle 18, la sede del palazzo comunale si è tenuta una assemblea pubblica focalizzata sull’illustrazione del Peba, lo strumento urbanistico predisposto dall’amministrazione per rimuovere gli ostacoli fisici presenti negli edifici, nelle aree all’aperto e nei luoghi dei servizi pubblici comunali.

Durante il confronto con i cittadini sono intervenuti i funzionari dell’ufficio tecnico del comune affiancati dai tecnici esperti del Centro Studi Pim, realtà a cui è stata affidata la redazione del documento programmatico. Per la stesura del piano l’ente locale ha beneficiato di un contributo di 6.500 euro su un quadro economico generale di 20.000 euro, avvalendosi dell’esperienza dello stesso centro studi che aveva già collaborato con il comune nella recente elaborazione del piano di governo del territorio.

L’elaborazione del progetto si fonda su un approccio partecipativo che ha visto il coinvolgimento diretto dei residenti mediante la compilazione di un doppio questionario utile a raccogliere segnalazioni, esigenze e criticità relative all’accessibilità delle vie e degli spazi pubblici. L’intento primario della giunta è quello di agevolare la mobilità in ambiente urbano a beneficio di tutta la cittadinanza, rafforzando la coesione sociale e la qualità della vita.

(foto d’archivio)

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