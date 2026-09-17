Eventi

SARONNO – Musica anni ’90, sport, spettacoli per bambini e momenti di condivisione: è tutto pronto per la Festa dell’oratorio San Giovanni Battista di Cassina Ferrara (Comunità Pastorale Crocifisso Risorto), che si terrà dal 16 al 20 settembre in via Larga 1.

Il programma si apre mercoledì 16 e giovedì 17 settembre alle 18:30 con i tornei cittadini di calcio e la proiezione delle foto delle vacanze estive. Venerdì 18 la serata entrerà nel vivo della musica con il concerto dal vivo dei PezzaBand (alle 21), che faranno ballare il pubblico con un tributo ai successi di Max Pezzali e degli 883.

Sabato 19 sarà la giornata dedicata ai più piccoli e al talento: dalle 16:30 spazio a truccabimbi, gonfiabili e alla simpatica iniziativa “L’ambulanza dei peluche”. In serata, alle 21, andrà in scena la seconda edizione del contest “Saronno Famosi”.

Domenica 20 la festa si concluderà con la Santa Messa delle 11:30, il pranzo comunitario delle 13:00 e un pomeriggio ricco di eventi: spettacoli di magia con Mago Pizza e Mago Giorgio, la presentazione delle società sportive e la chiusura serale affidata alla “Bizzarrie Dance” con DJ Angelo.

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi gli stand gastronomici con dolci e aperitivi (apertura dalle 19:30 nei giorni feriali e a pranzo/cena nel fine settimana).

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09