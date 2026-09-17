Comasco

TURATE – Temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile in alcune zone di Turate nella giornata di oggi, giovedì 17 settembre. A comunicarlo è Como Acqua, con un avviso rilanciato dall’Amministrazione comunale. L’interruzione si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di riparazione di una perdita sulla rete idrica. L’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle 10 alle 14.

Il provvedimento interesserà via Cavour, nel tratto compreso tra via Dante e via Vittorio Emanuele, e via San Giuseppe. Salvo imprevisti durante l’esecuzione dell’intervento, la sospensione avrà quindi una durata prevista di quattro ore. Residenti e attività presenti nelle strade interessate sono invitati a tenere conto dell’interruzione programmata e a organizzarsi di conseguenza.

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17092026