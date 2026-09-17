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CASTIGLIONE OLONA – Una giornata da vivere lungo la Valle Olona, muovendosi in bicicletta oppure a piedi tra natura, territorio e comunità. È l’iniziativa in programma sabato 19 settembre, organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Provincia di Varese e dedicata alla mobilità lenta e alla valorizzazione della rete ciclopedonale provinciale.

Il punto d’arrivo sarà Castiglione Olona, e in particolare il Castello di Monteruzzo. Per raggiungerlo sono previsti due differenti itinerari: in bicicletta con partenza da Castellanza e a piedi con partenza da Malnate. I partecipanti percorreranno così uno dei principali assi ciclopedonali della provincia, attraversando la Valle Olona sino a raggiungere il borgo castiglionese.

Il ritrovo è previsto alle 14. L’iniziativa vuole essere non soltanto un momento di attività all’aria aperta, ma anche un’occasione per conoscere meglio il territorio e riflettere sulle possibilità offerte dalla mobilità sostenibile.

Durante la giornata sarà infatti presentata e valorizzata anche la strategia Bike&Walk, orientata allo sviluppo di una provincia sempre più collegata attraverso percorsi dedicati agli spostamenti a piedi e in bicicletta. L’obiettivo è promuovere una rete capace di mettere in relazione paesi, luoghi di interesse e aree naturali, incentivando modalità di spostamento alternative all’automobile.

L’appuntamento assume inoltre un significato particolare nell’anno del centenario della Provincia di Varese, diventando uno degli eventi attraverso i quali celebrare i cento anni dell’ente guardando contemporaneamente al futuro del territorio.

Dopo il percorso, la giornata proseguirà al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona, dove all’arrivo sono previsti una merenda e uno spettacolo aperti ai partecipanti, momento conclusivo e conviviale dell’iniziativa.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 settembre.

L’appuntamento è dunque per sabato 19 settembre alle 14, con la possibilità di scegliere fra il percorso ciclistico con partenza da Castellanza e quello pedonale con partenza da Malnate, entrambi con destinazione Castiglione Olona.

(foto archivio)

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