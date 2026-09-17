news

Il rimborso per ritardi aerei è un tema che sta molto a cuore ai passeggeri in partenza da Milano Malpensa (MXP), e che vivono nella zona di Busto Arsizio, Gallarate o Legnano.

Introduzione

Molte volte, infatti, si scopre solo all’ultimo che il volo ha accumulato ore di ritardo. Un imprevisto che rovina programmi, weekend e coincidenze.

Quello che molti passeggeri non sanno è che, se l’arrivo a destinazioneè pari o superiore a 3 ore di ritardo, la legge europea riconosce una compensazione pecuniaria fissa ed indipendente dal prezzo del biglietto.

In questo articolo ti spiegheremo nel dettaglio quali diritti hai in caso di ritardo aereo, in quali casi è prevista la compensazione pecuniaria, a quanto ammonta, e come presentare la tua richiesta, passo dopo passo, per ottenere ciò che ti spetta senza errori.

Il Regolamento CE 261/2004: la legge che tutela i passeggeri da Malpensa

Tutti i voli in partenza da Milano Malpensa (MXP) sono coperti dal Regolamento CE 261/2004, che è la normativa europea che tutela i passeggeri in caso di ritardi, cancellazioni e overbooking.

La normativa stabilisce importi di compensazione fissi, che variano dai 250,00 ai 600,00 euro, a seconda della tratta aerea.

Il Regolamento si applica a:

Voli in partenza da un aeroporto in territorio UE , a prescindere dalla compagnia scelta;

, a prescindere dalla compagnia scelta; Voli in arrivo in un aeroporto UE provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario;

provenienti da un paese extra-UE, a condizione che il vettore sia comunitario; Tratte Extra-UE, purché il volo sia operato da una compagnia europea.

Per un quadro completo, puoi consultare qui il testo ufficiale del Regolamento CE 261/2004 su EUR-Lex .

Dopo quante ore di ritardo scatta il diritto al rimborso

In caso di volo in ritardo, il diritto al rimborso si applica quando il ritardo all’arrivo supera le 3 ore. Un volo che decolla tardi da Malpensa, ad esempio, ma recupera in volo potrebbe non superare la soglia. Il momento che conta è l’apertura delle porte all’arrivo.

Un consiglio pratico per tutelarsi in questi casi, per evitare possibili contestazioni da parte delle compagnie aeree, è quello di conservare sempre una prova dell’orario effettivo di arrivo ( come la foto del tabellone arrivi da cui si veda anche la data e l’orario).

A seconda della lunghezza della tratta (dalle 2 alle 4 ore di attesa), la compagnia aerea deve offrirti:

Pasti e bevande;

Pernottamento in hotel se il volo è rimandato al giorno successivo;

se il volo è rimandato al giorno successivo; Trasferimenti tra l’aeroporto e l’hotel.

Se questi servizi non vengono offerti, puoi provvedere autonomamente e richiedere il risarcimento.

È assolutamente indispensabile conservare ogni singola ricevuta fiscale, scontrino o fattura, per documentare che le spese sostenute siano state necessarie e ragionevoli.

A quanto ammonta il rimborso per ritardo aereo da Malpensa

Come già accennato sopra, il Regolamento CE 261/2004 stabilisce importi fissi e non

negoziabili per i passeggeri che subiscono un ritardo di almeno 3 ore all’arrivo.

Ecco alcuni esempi pratici di rimborso da Milano Malpensa:

250,00 euro per voli fino a 1.500 km (es. Malpensa – Roma, Malpensa – Napoli, Malpensa – Palermo, Malpensa – Catania, Malpensa – Bari)

per voli fino a 1.500 km (es. Malpensa – Roma, Malpensa – Napoli, Malpensa – Palermo, Malpensa – Catania, Malpensa – Bari) 400,00 euro per voli di distanza compresa tra 1.500 km e 3.500 km (es. Malpensa – Atene, Malpensa – Lisbona)

per voli di distanza compresa tra 1.500 km e 3.500 km (es. Malpensa – Atene, Malpensa – Lisbona) 600,00 euro per voli oltre 3.500 km (Malpensa – New York, Malpensa – Dubai, Malpensa – Toronto).

Gli importi sono per passeggero: una coppia su un Malpensa–Lisbona può ottenere 800 € complessivi.

Quando la compagnia aerea non è obbligata a pagare

La compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 non è dovuta quando il disservizio è causato da circostanze eccezionali, cioè eventi realmente fuori dal controllo dalle compagnie aeree. Rientrano in queste circostanze:

Condizioni meteorologiche estreme che impediscono operazioni di volo in sicurezza;

Scioperi del personale del controllo del traffico aereo o degli addetti aeroportuali di Malpensa (non dipendenti della compagnia aerea);

Emergenze di sicurezza, instabilità politica, limitazioni allo spazio aereo imposte dalle autorità.

Le compagnie aeree, incluse quelle che operano ogni giorno da Malpensa, tendono spesso a giustificare i ritardi con queste circostanze eccezionali. È una pratica molto comune, soprattutto quando il problema riguarda guasti tecnici prevedibili o legati alla normale manutenzione.

Eppure, secondo la giurisprudenza europea, questi casi non rientrano quasi mai tra le eccezioni che esonerano dal pagamento della compensazione. Un primo rifiuto non significa che il passeggero non abbia diritto al rimborso. Anzi, è proprio in queste situazioni che vale la pena insistere.

Come presentare il reclamo: la procedura passo dopo passo

Ecco i passaggi da seguire se hai subito un ritardo di più di 3 ore dall’aeroporto di Malpensa:

Raccogli la documentazione a Malpensa prima di lasciare l’aeroporto: biglietto o conferma di prenotazione, carta d’imbarco, screenshot del tabellone partenze con l’orario aggiornato, ricevute di eventuali pasti o spese sostenute durante l’attesa; Contatta la compagnia aerea per iscritto tramite il loro portale reclami ufficiale o email: indica numero del volo, data, aeroporto di partenza (Milan Malpensa – MXP), orario programmato, orario effettivo di arrivo, importo richiesto ai sensi del Regolamento CE 261/2004; Conserva copia di tutto e annota la data di invio; Attendi la risposta: le compagnie aeree hanno fino a 30 giorni, ma i tempi reali sono spesso più lunghi.

Se dopo 30 giorni le compagnie aeree non rispondono o respingono la tua richiesta con motivazioni poco chiare, puoi affidarti a degli esperti del settore e richiedere il rimborso aereo tramite RimborsamiTu, in modo completamente gratuito.

Cosa fare se la compagnia rifiuta o non risponde

In caso di mancata risposta o rifiuto da parte della compagnia aerea, la procedura non finisce qui. Hai ancora diverse strade per far valere i tuoi diritti:

ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile);

Giudice di Pace;

Servizi specializzati nel recupero dei rimborsi aerei, che gestiscono l’intera procedura per conto del passeggero senza costi anticipati, con compenso solo in caso di successo.

Tra le claim company che gestiscono i reclami per passeggeri italiani della zona di Saronno, c’è RimborsamiTu . A differenza di altri nel settore il loro servizio è completamente gratuito per il passeggero.

Un elemento fondamentale da ricordare è il termine di prescrizione: in Italia hai 2 anni di tempo dalla data del volo per richiedere la compensazione prevista per i ritardi aerei. Superata questa finestra, far valere il proprio diritto diventa molto più complesso, motivo per cui è importante agire senza attendere troppo.