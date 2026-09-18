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SARONNO – Dodici biciclette per raccontare oltre un secolo di ciclismo, due autentici pezzi di storia appartenuti a Fausto Coppi e Gino Bartali, la presenza dell’UAE Team Emirates-XRG e due settimane di appuntamenti tra esposizioni e pedalate. Dal 10 al 25 ottobre Saronno ospiterà “120 Foglie Morte”, iniziativa nata in occasione della 120′ edizione del Giro di Lombardia, in programma proprio il 10 ottobre.

Il nome richiama il tradizionale soprannome del Lombardia, la “Classica delle foglie morte”, ultima delle cinque Classiche Monumento e appuntamento che da oltre un secolo caratterizza la parte conclusiva della stagione professionistica.

Cuore del progetto sarà una mostra in due atti dedicata all’evoluzione tecnologica della bicicletta da corsa e alla storia del ciclismo dal 1905, anno della prima edizione del Lombardia, sino ai giorni nostri. Saranno esposte 12 biciclette iconiche, indicativamente una per ogni decennio, per mostrare l’evoluzione di geometrie, cambi, freni e degli altri componenti dei mezzi da competizione.

Il percorso attraverserà le diverse epoche del ciclismo: dagli anni “eroici” di Gerbi, Ganna e Petit-Breton a Girardengo, Bartali e Coppi, passando per Motta, Merckx, Saronni e Moser sino ai più recenti Cunego, Nibali e Pogačar. Tutti i mezzi esposti saranno biciclette da competizione e alcuni saranno appartenuti a grandi campioni.

Il 10 ottobre il Lombardia in piazza con UAE Team Emirates-XRG

Il programma si aprirà sabato 10 ottobre con “Il Lombardia in piazza con UAE”, organizzato da Saronno Città dei Beni Comuni in collaborazione con UAE Team Emirates-XRG, la formazione ciclistica che ha in prospettiva la realizzazione della propria nuova sede proprio a Saronno.

Dalla mattinata piazza Libertà ospiterà un village nel quale sarà presente il motorhome ufficiale della squadra, visitabile gratuitamente. Si potranno vedere anche le biciclette Colnago del team e le maglie protagoniste del Giro d’Italia, del Tour de France e del Mondiale.

Sarà installato inoltre un maxischermo per seguire il Giro di Lombardia e saranno presenti stand dedicati al ciclismo e al cicloturismo, compreso quello del progetto #VareseDoYouBike?.

L’11 ottobre l’anteprima all’ex Isotta Fraschini

Domenica 11 ottobre l’attenzione si sposterà nell’area ex Isotta Fraschini di via Milano 7. Qui sarà proposta l’anteprima, a ingresso libero, della mostra “120 Foglie Morte”, con tutte le 12 biciclette.

L’iniziativa sarà organizzata da SC Pedale Saronnese e dalla rivista “Biciclette d’Epoca”, con il supporto di Saronno Città dei Beni Comuni e Fondazione Varese Welcome e con il patrocinio del Comune di Saronno. Saranno coinvolti anche associazioni di categoria e collezionisti.

Per la sola giornata dell’11 ottobre tornerà inoltre il village del giorno precedente, compreso il motorhome UAE Team Emirates-XRG, ma soprattutto saranno esposte due biciclette di straordinario valore storico: quella utilizzata da Fausto Coppi per stabilire il Record dell’Ora al Vigorelli nel 1942 e quella con cui Gino Bartali vinse il Tour de France del 1948.

Entrambe sono biciclette Legnano e arriveranno a Saronno grazie alla collaborazione con il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo di Magreglio, che nel 2026 celebra i vent’anni di attività.

RideOlona, 60 chilometri fra Saronno e la Valle Olona

Il programma non sarà riservato a chi vuole soltanto ammirare le biciclette. Sono infatti previsti anche due appuntamenti sulle due ruote, entrambi patrocinati dal Comune: la prima edizione della “RideOlona”, pedalata non competitiva di circa 60 chilometri, e la “Saronno City Ride”, passeggiata per famiglie di circa 10 chilometri.

La RideOlona, organizzata da Helios Asd e SC Pedale Saronnese con il supporto di #VareseDoYouBike?, sarà rivolta in particolare a chi utilizza gravel e mountain bike. Partendo da Saronno, il percorso raggiungerà il Parco degli Aironi e i boschi attorno a Cislago, per poi dirigersi nella Valle Olona. È previsto un ristoro all’Approdo dei Calimali di Fagnano Olona, prima di proseguire verso Castellanza, Legnano, il canale Villoresi e Caronno Pertusella e fare infine ritorno a Saronno. Sarà presente anche un’area food aperta a tutti.

La Saronno City Ride, organizzata con Fiab Ciclocittà Saronno, sarà invece una facile pedalata urbana per famiglie attraverso le piste ciclabili cittadine e i parchi. Non sarà necessaria l’iscrizione.

Dal 17 al 25 ottobre la mostra a Villa Gianetti

La seconda fase della mostra inizierà sabato 17 ottobre, quando “120 Foglie Morte” troverà la propria collocazione definitiva a Villa Gianetti, in via Roma 20, nelle sale del Camino e del Bovindo.

L’inaugurazione è fissata alle 9.30 del 17 ottobre. L’esposizione proseguirà sino al 25 ottobre.

Galli: “Raccontiamo la grande storia del ciclismo”

A spiegare il progetto è Alessandro Galli, coordinatore dell’iniziativa e curatore della rivista “Biciclette d’Epoca”: «Con “120 Foglie Morte” abbiamo voluto raccontare la grande storia del ciclismo, così importante per il territorio varesino e lombardo, articolando attorno alla mostra delle iniziative che potessero valorizzare la grande passione locale».

Le 12 biciclette saranno descritte in maniera approfondita e il sito dedicato all’iniziativa consentirà ai visitatori di approfondire l’evoluzione tecnica della bicicletta.

Partner primario sarà SC Pedale Saronnese, società nata nel 1969. «Il Pedale nasce sulla scorta di un grande entusiasmo popolare – ricorda il presidente Emilio Filippini – e di quell’entusiasmo vive ancora oggi con l’attività giovanile, che vedrà una gara tenersi a Saronno proprio l’11 ottobre». Nell’esposizione troverà spazio anche la storia della società.

Stefano Moneta, presidente di Asd Helios, sottolinea invece il carattere non competitivo della RideOlona e l’esperienza maturata dall’associazione nell’organizzazione di manifestazioni ciclistiche rivolte agli amatori.

Fondazione Varese Welcome e il Comune sostengono l’iniziativa

Tra i sostenitori figura Fondazione Varese Welcome, emanazione della Camera di Commercio di Varese. Il presidente Mauro Vitiello definisce il Saronnese «un’area strategica per la nostra provincia» e considera “120 Foglie Morte” un’occasione per «unire il fascino del ciclismo storico all’entusiasmo di quello contemporaneo», valorizzando contemporaneamente territorio, economia locale e sistema cicloturistico.

Il Comune ha concesso un doppio patrocinio: quello dell’assessorato alla Cultura per la mostra e quello dell’assessorato allo Sport per la RideOlona.

«Anche il ciclismo sa essere cultura, industriale e popolare», sottolinea l’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio, spiegando la scelta di mettere a disposizione Villa Gianetti e l’obiettivo di farne «un punto di riferimento polifunzionale» aperto a differenti attività. L’intento è anche sfruttare la posizione e i collegamenti di Saronno con il nord della provincia e Milano per ospitare manifestazioni di richiamo sovracomunale.

L’assessore allo Sport Mauro Lattuada richiama invece il crescente interesse per la bicicletta e vede nella RideOlona «un primo passo» per valorizzare Saronno come punto di partenza per itinerari verso la Valle Olona e, in prospettiva, verso aree verdi come il Lura e le Groane.

Coinvolti anche i commercianti

L’iniziativa coinvolgerà anche il centro cittadino. Con il sostegno, anche economico, di Confcommercio Saronno, da lunedì 5 ottobre alcune vetrine dei negozi ospiteranno allestimenti dedicati alle biciclette d’epoca. Le attività aderenti e le relative ubicazioni saranno comunicate successivamente.

Beppe Gorla, amministratore unico di Saronno Città dei Beni Comuni, collega infine l’appuntamento al progetto di riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini e alla prospettiva dell’insediamento dell’UAE Team Emirates-XRG: «La augurabile prospettiva della nuova sede del Team UAE Emirates-XRG, con funzioni aperte al territorio, potrebbe sicuramente innescare meccanismi virtuosi per le attività collegate al commercio, allo sport e alla salute intesa come benessere fisico dei cittadini di ogni età».

“120 Foglie Morte” si propone dunque come un progetto che parte dalla storia del ciclismo agonistico ma allarga lo sguardo alla mobilità, al cicloturismo, alla cultura e alla valorizzazione del territorio, mettendo in rete associazioni, istituzioni, realtà economiche e appassionati.

Il programma completo

10 ottobre – “Il Lombardia” in piazza con UAE Team Emirates-XRG

Piazza Libertà, Saronno – dalle 10.30 alle 18

Stand UAE Team Emirates-XRG: visita al motorhome dell’UAE Team Emirates-XRG, con le biciclette e le maglie che hanno trionfato al Giro d’Italia, al Tour de France e al Mondiale.

Maxischermo e village: la 120′ edizione del Giro di Lombardia sarà trasmessa in diretta sul maxischermo in piazza Libertà. Sarà inoltre possibile visitare gli stand tematici presenti nel centro di Saronno.

11 ottobre – “120 Foglie Morte” + RideOlona

Area ex Isotta Fraschini, via Milano 7, Saronno – dalle 8 alle 18

120 Foglie Morte: mostra di biciclette dal 1905 al 2025 rappresentative della tecnologia del periodo, per scoprire l’evoluzione della bicicletta e la storia del ciclismo dall’inizio del Novecento a oggi.

RideOlona – Pedalata Gravel & MTB: pedalata non competitiva di circa 60 chilometri con biciclette gravel e mountain bike, con partenza da Saronno, percorso verso la Valle Olona e ritorno. Iscrizioni e informazioni sul sito della RideOlona.

Stand “Coppi e Bartali”: grazie al Museo del Ghisallo saranno esposte la bicicletta con cui Fausto Coppi stabilì il Record dell’Ora nel 1942 e quella con cui Gino Bartali vinse il Tour de France nel 1948.

Stand UAE Team Emirates-XRG: visita al motorhome dell’UAE Team Emirates-XRG e possibilità di vedere le biciclette e le maglie protagoniste dei successi al Giro d’Italia, al Tour de France e al Mondiale.

Food & Beverage: possibilità di pranzare nell’area grazie alla collaborazione con Eroica Caffè oppure di fermarsi per uno spritz accompagnato dalla musica.

Il village: presenti gli altri partner dell’iniziativa e le realtà legate al mondo del ciclismo moderno e vintage.

Saronno City Ride: pedalata per famiglie lungo le ciclabili e i parchi di Saronno, organizzata in collaborazione con Fiab Ciclocittà Saronno.

Dal 17 al 25 ottobre – Mostra “120 Foglie Morte”

Villa Gianetti, via Roma 20, Saronno

Orari:

martedì e giovedì: dalle 15.30 alle 18.30;

sabato e domenica: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Negli altri giorni la mostra sarà visitabile per gruppi su prenotazione scrivendo a [email protected].

18092026